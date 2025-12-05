Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Il disordine, i piatti sporchi e i mozziconi di sigaretta: ecco il minuscolo appartamento dove Tatiana Tramacere si è nascosta per 11 giorni – Il video

05 Dicembre 2025 - 13:15 Alba Romano
embed
La ragazza è stata trovata quando si nascondeva in un abbaino. La gioia del fratello: «Non le chiederemo di raccontarci, lo farà lei quando vorrà»

I piatti e le pentole accumulati nel lavandino, come se nessuno se ne curasse da giorni. I mozziconi di sigaretta appoggiati in un portacenere, lasciato sul tavolino di una cucina minuscola e stretta. In fondo alla cucina un piccolo bagno, anche questo disordinato. Dall’altra parte un piccolo salotto con letto ancora disfatto, una scrivania su cui sono ammonticchiati fogli di diverso genere e un divano usato come stendino. Dentro questo piccolo appartamento di circa 50 metri quadri, stando larghi, Tatiana Tramacere si è nascosta con l’amico intimo Dragos Ioan Gheormescu per 11 giorni, prima di essere ritrovata dai carabinieri nella serata di giovedì 4 novembre.

Il ritrovamento nell’abbaino e le prime parole di Tatiana

A diffondere in esclusiva il video dell’abitazione, che il muratore 30enne ha preso in affitto, è stato il Tg1 sui suoi canali social. Ma se in quegli stretti locali i due hanno vissuto «sereni» e di comune accordo, come ha spiegato lo stesso Dragos leggendo un comunicato, in realtà Tatiana non è stata ritrovata lì. La 27enne sarebbe infatti stata rinvenuta dai carabinieri del Ris nel buio di un abbaino, una struttura sopraelevata che dà sul tetto e in cui la giovane sarebbe entrata facilmente passando dal terrazzo della casa dell’amico. Stando alle prime informazioni, quando gli uomini dell’Arme l’hanno individuata la giovane, in stato confusionale, avrebbe detto spaventata: «Non ho fatto niente». Dragos ha raccontato che Tatiana stava vivendo un periodo difficile, anche da un punto di vista di salute.

La gioia del fratello: «Ci spiegherà lei quando vorrà»

«Tatiana sta bene. Ora ha bisogno di pace, serenità, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia», ha detto emozionato il fratello Vladimir, all’indomani della scoperta. Era stato lui, poche ore prima del ritrovamento, a dubitare si trattasse di un allontanamento volontario: «Noi a lei non abbiamo fatto domande. Quando l’abbiamo trovato l’abbiamo abbracciata, e non vogliamo pressarla. Sarà lei quando se la sentirà, quando si sarà ripresa e magari focalizzerà che adesso è ritornata a casa, a raccontarci. Oggi è una giornata di festa».

