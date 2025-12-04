Tatiana Tramacere, l’uscita in segreto dalla casa in cui è stata ritrovata. L’attimo in cui appare per la prima volta dopo la scomparsa – Il video

Troppa la folla che si era assiepata davanti alla casa di Dragos-Ioan Gheormescu. In molti erano accorsi per insultare e inveire contro il 30enne, dopo che si era diffusa la notizia falsa di un cadavere ritrovato

Hanno fatto usare un uscita laterale per permettere a Tatiana Tramacere di lasciare la casa in cui è stata ritrovata a Nardò. In quella stessa palazzina, vive anche Dragos-Ioan Gheormescu, il 30enne che per ultimo l’aveva vista prima di sparire lo scorso 24 novembre. In un video che circola su Facebook si vede la ragazza uscire rapidamente da un cancello defilato della casa, rispetto all’ingresso principale. Là invece c’era ancora la folla, che si era radunata con rabbia sotto casa del 30enne romeno. Tensione che sarebbe stata scatenata dalla notizia, rivelatasi falsa, del ritrovamento senza vita della ragazza.

Scortata dai carabinieri e dal personale del 118, Tatiana è stata portata in un’auto per essere trasportata in ospedale per le visite mediche. Il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce, il colonnello Andrea Siazzu, aveva confermato che la ragazza era stata ritrovata in buone condizioni di salute.

La reazione del padre

«In questo momento sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia», ha dettoRino Tramacere, il papà della 27enne. L’avvocato della famiglia, Tommaso Valente, spiega che probabilmente ora «la ragazza sarà portata in ospedale per verificare le condizioni di salute prima di essere riaccompagnata a casa». Il padre della 27enne ha poi aggiunto: «Non ho ancora sentito Tatiana, stiamo aspettando. C’è suo fratello Vladimir con lei. Speriamo che torni stasera a casa».

A Dragos non diciamo «niente, sarà la legge a fare il suo dovere», ha aggiunto Rino Tramacere sottolineando che «la comunità di Narò ci è stata vicina: sono stati tutti amici, li ringrazio tutti». Poi, un parente di Tatiana ha sottolineato che è come se fosse «rinata stasera: questa famiglia non meritava tutto questo, siamo felicissimi. È stato un brutto evento che si è concluso magnificamente». E un suo zio, parlando con i cronisti, ha detto: «È una gioia immensa perché non si capiva cosa fosse successo, ora ci ubriacheremo: è il momento di festeggiare».