Volpiano (Torino), bimba di pochi mesi sbalzata fuori dall’auto dopo un incidente: è morta. Ferita la mamma

La tragedia sull'A5 poco fuori Torino in direzione Aosta. S'indaga sulla dinamica

Tragedia nel Torinese dove una bambina di pochi mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di sabato 6 dicembre sull’A5, in direzione Aosta, all’altezza di Volpiano. Secondo quanto riportato dalla Stampa, la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto e poi travolta da un altro veicolo.

La dinamica

La madre, rimasta ferita, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della polizia stradale, ma lo scontro avrebbe coinvolto più automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Torino Centrale, Volpiano e Chivasso, oltre agli ausiliari dell’Itp.