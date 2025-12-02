Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Mario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole: così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza

02 Dicembre 2025 - 12:13 Alba Romano
Il gup ha dichiarato chiuso il fascicolo dopo aver letto la relazione dell'associazione dove l'attaccante ha svolto la messa in prova

Per lasciarsi alle spalle i guai giudiziari, Mario Balotelli, bad boy per eccellenza del calcio italiano, ha dovuto abbracciare le buone maniere e insegnarle ai più piccoli. Il procedimento per guida in stato di ebbrezza a carico del calciatore si è concluso con l’estinzione del reato. La giudice dell’udienza preliminare di Brescia, Alessandra Sabatucci, ha dichiarato chiuso il fascicolo dopo aver letto la relazione favorevole dell’associazione «Bimbo chiama bimbo», dove l’attaccante ha svolto e continua a svolgere attività di volontariato.

Il volontariato con i bambini

Balotelli, che un tempo faceva parlare di sé più per le sue bravate fuori dal campo che per il suo talento con il pallone, ha rispettato in modo rigoroso le prescrizioni del tribunale. Per tre mesi, quattro ore alla settimana, ha affiancato un gruppo di bambini nel supporto scolastico. E secondo quanto riferito dall’associazione, ha anche costruito un buon rapporto con loro.

Il processo per guida in stato d’ebbrezza

L’episodio che ha dato il via al processo si è verificato il 23 novembre 2023, a Brescia, quando Balotelli perse il controllo della propria auto, finita contro un guardrail. Gli airbag esplosero, il calciatore ne uscì illeso, ma si rifiutò di sottoporsi all’alcoltest, avviando così il procedimento penale.

Foto copertina: ANSA/Luca Zennaro | Mario Balotelli con la maglia del Genoa

