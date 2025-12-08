Le Iene: «Abbiamo trovato la prova scientifica, David Rossi non si è fatto cadere da solo dalla finestra Mps»

La simulazione inedita mostra come il manager Mps sarebbe stato trattenuto per un braccio prima di precipitare

Una simulazione digitale condotta con un manichino virtuale, calibrato sulle esatte misure del corpo di David Rossi, indica che il manager della Banca Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013 non si sarebbe suicidato. Il software utilizzato, più aggiornato e preciso rispetto a quello impiegato dai carabinieri del Ris e dall’università La Sapienza nel 2022, dimostrerebbe con un’approssimazione del 95% che Rossi sarebbe stato trattenuto per un braccio prima di cadere, mettendo in discussione così la versione ufficiale della procura di Siena. A rivelarlo sono le Iene nella puntata che andrà in onda domani sera, 9 dicembre.

«David è stato trattenuto e poi lasciato»

Secondo l’ingegnere forense Giuseppe Monfreda, tra i massimi esperti italiani del software Virtual Crash, «dal punto di vista meccanico David è stato trattenuto e poi lasciato, non è caduto da solo dopo aver tenuto e poi rilasciato le mani dalla sbarra». Invece, la perizia dei Ris, basata su una versione ritenuta oggi «obsoleta» del programma, non consentiva di simulare movimenti da corpo animato. «La caduta non può essere compatibile con un gesto volontario», afferma l’ingegnere. Le immagini della videosorveglianza, che mostrano Rossi cadere «a candela» con un braccio in avanti, non hanno mai convinto in questi anni chi sostiene l’ipotesi dell’omicidio.

La figlia: «La procura riapra il caso»

La figlia Carolina Orlandi sostiene da anni la tesi dell’omicidio. «Oggi non parliamo più di opinioni. Lo dice la fisica. Mio padre è stato ucciso», dichiara di fronte a questa nuova ricostruzione e pretende l’ennesima riapertura del caso. «La nostra famiglia – aggiunge – è saltata per aria. E chi ha sbagliato festeggia il Natale con i suoi cari. Mia madre non può. Spero che ci sia una procura coraggiosa, che si prenda carico di tutte le risultanze che sono venute fuori e che apra un’indagine per omicidio».