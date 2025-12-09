Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
SPORTCalcioSessismoVideoViolenza negli stadiViolenza sulle donne

«Vai a lavare i piatti», l’insulto sessista dalla tribuna contro l’arbitra Arianna Quadro. Come ha reagito il pubblico – Il video

09 Dicembre 2025 - 22:51 Cecilia Dardana
embed
È accaduto durante la partita di Coppa Italia di Serie C femminile tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo

«Vai a casa a lavare i piatti». È questa la frase, urlata da un tifoso della Pro Palazzolo al 28’ del primo tempo, a segnare la partita di Coppa Italia di Serie C femminile tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo più dei sette gol messi in campo. L’arbitra, Arianna Quadro, 26 anni, della sezione AIA di Pinerolo, stava dirigendo l’incontro quando dalla tribuna è partito l’insulto sessista, proseguito poi con un identico secondo urlo: «Ascolta bene: vai a casa a lavare i piatti».

La reazione del pubblico all’insulto contro Arianna Quadro

Il resto del pubblico non è rimasto in silenzio: nel video si sentono chiaramente fischi, mormorii di dissenso e persino qualcuno che invita la direttrice di gara a prendere nota dell’accaduto. Ma l’episodio è bastato a rovinare un match spettacolare, terminato 4-3 per il Moncalieri, che con la vittoria ha conquistato i quarti di finale. A fine gara il Moncalieri Women ha espresso piena solidarietà all’arbitra, definendo «spiacevoli e vergognosi» comportamenti che «minano l’impegno delle società sportive nel valorizzare lo sport femminile». Il club torinese ha anche evidenziato un punto importante: «Entrambe le tifoserie hanno preso le distanze e hanno redarguito l’interessato; un passo necessario per costruire un ambiente rispettoso». Dalla Pro Palazzolo, invece, nessuna presa di posizione pubblica.

Articoli di SPORT più letti
1.

Australian Open 2026, conto alla rovescia per il primo Slam dell’anno. Date, programma e protagonisti: tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di Melbourne

2.

Incubo Fiorentina, ora è ultima da sola a 6 punti. Minacce social ai giocatori, la moglie di Dodô inchioda l’hater: «Ti arriverà la polizia a casa»

3.

Totti in vacanza negli Usa lontano dai guai giudiziari, la gaffe della compagna Noemi Bocchi che sbaglia monumento – La foto

4.

Favola Norris, è campione del mondo in Formula 1 per 2 punti: non basta un super Max Verstappen ad Abu Dhabi

5.

Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato: perché Jannik non ha pubblicato niente sui social

leggi anche
cooling break mondiali partite tempi pubblicita
SPORT

Le partite dei Mondiali divise in quattro quarti, la Fifa e i “cooling break” estesi: così ci guadagnano le tv

Di Alba Romano
SPORT

Marcell Jacobs non ha più voglia di correre: «C’è un livello di invidia fuori controllo»

Di Alba Romano
Australian Open 2025
SPORT

Australian Open 2026, conto alla rovescia per il primo Slam dell’anno. Date, programma e protagonisti: tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di Melbourne

Di Cecilia Dardana