Michele Placido stregato da Giorgia Meloni, la confessione ad Atreju sul primo incontro: «Quando lo dissi mi diedero del fascista» – Il video

L'attore e regista ospite della festa di FdI rende pubblica la sua stima per la premier e racconta quando la conobbe nell'ufficio di un noto ministro (del Pd)

C’è anche Michele Placido tra i fan di Giorgia Meloni. E non da oggi. L’attore e regista ha fatto outing sulle sue preferenze politiche non da un luogo qualsiasi, ma da Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Senza rinunciare a punzecchiare tutti quei suoi colleghi de sinistra pronti a urlare allo spettro del fascismo di fronte al successo della destra oggi al governo. Placido lo fa raccontando un aneddoto di qualche anno fa, quando FdI era ancora all’opposizione, sì, ma già in evidente crescita. «Eravamo al 7-8%», racconta Placido dal palco usando un eloquente plurale. «Dopo una cena pre-natalizia, di questi tempi, a casa con artisti e non solo, a un certo punto dico: “Oh, ma avete visto sta Meloni? È arrivata all’8%. Certo che donne in politica così non ce ne stanno”». A quel punto, prosegue il racconto Placido, si alza una donna nel salotto dove fluiva prima placida (appunto) la conversazione: «Mi guarda e fa così: “Fascista, fascista, fascista!”, decine di volte. Non c’è rispetto, democrazia, dialogo…».

L’incontro in cui Meloni stregò Placido

Sempre riavvolgendo il nastro agli anni in cui FdI era ancora lontano dal potere, Placido ha raccontato pure un altro episodio, quello del suo primo incontro a tu per tu con la futura premier. «Era ministro della Cultura Dario Franceschini e io ero andato per avere un incontro con lui. Aspettai più di mezz’ora fuori dalla porta, perché c’era dentro una persona di livello, e con me ad aspettare c’erano diverse altre persone. Seduta lì civilmente in attesa c’era pure Giorgia Meloni. Abbasso lo sguardo, lo rialzo, e vedo lei che mi sorride, come a dire: “Che dobbiamo fà?“». A quel punto, prosegue il flashback Placido, «io mi alzo educatamente, le prendo la mano e faccio un inchino. E lì ho proprio detto: “Questa è persona rara, persona umile, che ha i piedi per terra”». Scintilla scoccata per sempre, per il 79enne protagonista del cinema italiano.