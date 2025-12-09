Migranti, Piantedosi: Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l'Ue – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 dicembre 2025 "I centri in Albania, sono stati ripetutamente frenati da ricorsi e contestazioni legali che ne hanno ridimensionato lo scopo originario. Con il nuovo regolamento europeo, però, si ricandidano ad essere attivi su tutte le funzioni per cui erano stati concepiti” e possono ora diventare il primo esempio di return hub previsto dalle norme UE", lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev