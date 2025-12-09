Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani accoglie bimbi palestinesi: Italia in prima fila per aiutare popolazione civile Gaza – Il video

09 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 “Siamo arrivati a oltre 1.500 persone rifugiate da Gaza che sono venute nel nostro Paese. Continueremo ad aiutarli. L’altro ieri è partito da Brindisi, dalla base delle Nazioni Unite, un cargo con poco meno di cento tonnellate di beni alimentari per la popolazione civile di Gaza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani accogliendo i bimbi palestinesi bisognosi di cure a Ciampino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il sogno del Partito Islamico in Italia: «Nel 2050 saremo il 10% della popolazione»

2.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni

3.

Salvini se la prende con il presepe “senza volto” di Bruxelles. Ma forse non ha colto il profondo (e cattolico) significato – Il video

4.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

5.

Gentiloni e il bagno di realtà dopo le critiche di Trump all’Ue: «Questo è l’epitaffio sull’Alleanza. È miope che Meloni minimizzi»