Tajani accoglie bimbi palestinesi: Italia in prima fila per aiutare popolazione civile Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 “Siamo arrivati a oltre 1.500 persone rifugiate da Gaza che sono venute nel nostro Paese. Continueremo ad aiutarli. L’altro ieri è partito da Brindisi, dalla base delle Nazioni Unite, un cargo con poco meno di cento tonnellate di beni alimentari per la popolazione civile di Gaza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani accogliendo i bimbi palestinesi bisognosi di cure a Ciampino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev