Bollette della luce, in arrivo un bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: ecco a chi spetta

Cinquantacinque euro. È l’importo del contributo annuo straordinario per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie cosiddette «vulnerabili», ovvero con Isee fino a 15mila euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20mila. Si tratta del bonus, aggiuntivo rispetto al contributo sociale già esistente, inserito nell’ultima bozza del decreto energia. La relazione illustrativa al dl stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura ammonta a 250 milioni di euro, che graverebbe sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Non solo le famiglie, lo sconto per le Pmi

Per le piccole e medie imprese potrebbe invece arrivare uno sconto sulle bollette elettriche grazie a una riduzione degli oneri di sistema destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili. Si tratta di una delle proposte per ridurre il costo di luce e gas inserite nell’ultima bozza del decreto su energia e bollette. Le risorse per la misura sono stimate nell’ordine di 750 milioni di euro a valere sulle disponibilità di bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Secondo la relazione illustrativa che accompagna la bozza, «considerati i consumi sottostanti delle imprese interessate, pari a 64,3 TWh, il beneficio è di circa 11,5 euro/MWh».