L’Ucraina: «Vogliamo produrre droni in Italia con Leonardo»

L'annuncio del ministro degli Esteri Andriy Sybiha

Il ministro degli Esteri ucraino lo chiama «pacchetto deterrenza». Contiene, tra le altre cose, l’idea di fabbricare droni insieme, Ucraina e Italia. Al limite delocalizzando sul nostro territorio. «È tra gli argomenti di cui Zelensky ha discusso con Meloni», dice Andriy Sybiha, che ha accompagnato il presidente a Roma, in un’intervista a Repubblica. Si tratta di «misure per rafforzare l’esercito ucraino e renderci più autosufficienti, aumentando anche la nostra produzione di droni. Al momento produciamo il 40% del fabbisogno, l’obiettivo è arrivare al 50% nel futuro prossimo», spiega il capo della diplomazia di Kiev.

I droni ucraini e Leonardo

Poi, rispondendo a una domanda su una possibile collaborazione con Leonardo, Sybiha annuncia: «Sì, siamo pronti a coprodurre, condividendo esperienza e tecnologie con l’Italia». E di questo si è parlato nel bilaterale tra Zelensky e Meloni: «La cooperazione industriale deve essere un vantaggio per entrambi. Voi avete una grande difesa, per noi è strategico diversificare, quindi abbiamo bisogno di gestire la produzione con gli alleati europei». È compresa l’ipotesi di delocalizzare in Italia o in altri Stati? «Stiamo già portando avanti la coproduzione con alcuni Paesi, per quanto riguarda l’Italia ne stiamo discutendo. I prodotti possono essere testati sul campo di battaglia, è garanzia di qualità».

L’Ucraina e l’Italia

Poi, parlando con il Messaggero, il ministro degli Esteri ucraino sottolinea «il momento delicato». E all’Italia Kiev chiede anche di «sostenere le garanzie di sicurezza e in particolare l’idea del vostro primo ministro di sviluppare un meccanismo di protezione che parta dall’articolo 5 della Nato. Ma deve essere legalmente vincolante». Ci sono altre soluzioni? «Presenza militare degli alleati europei con il supporto organizzativo degli Stati Uniti e adesione all’Unione europea dell’Ucraina».