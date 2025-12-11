Manovra, il governo ci ripensa: i tagli al cinema si riducono. Dividendi, affitti brevi e Tobin Tax: tutte le novità

Palazzo Chigi riformula il testo. Limiti più stringenti per l’esclusione fiscale sui dividendi e nuove aliquote diversificate per le case vacanza

Il governo riformula il testo della legge di bilancio, con modifiche per circa 1 miliardo di euro a saldi di finanza invariati tramite il raddoppio della Tobin Tax (oltre 900 milioni nel triennio), ritocchi sugli affitti brevi, forte calo del contributo dai dividendi delle holding, ampliamento del gettito dalle banche, l’introduzione della tassa sui piccoli pacchi e il ritocco al rialzo dell’aliquota sull’Rc auto.

Cosa cambia per il cinema

Sessanta milioni in più inoltre sono in arrivo per il settore del cinema dalla Manovra. Lo prevede un emendamento del governo alla legge di bilancio che riduce i tagli previsti per il settore da 150 a 90 milioni di euro. Le risorse per il 2026 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo passano, così da 550 milioni a 610 il prossimo anno. La Manovra aveva, però, ridotto la dotazione del finanziamento da 700 milioni a 550 per il 2026 e 500 per il 2027.

Gli affitti brevi con aliquota crescente: ecco quando scatta

L’aliquota della cedolare secca per le locazioni brevi con finalità turistiche per la prima casa viene fissata al 21%, per la seconda al 26%, dalla terza diventa reddito di impresa.

Ridotto l’introito della tassazione dei dividendi delle holding

Sono dieci circa gli emendamenti presentati dal governo. La modifica più importante a livello finanziario riguarda i dividendi. Ridotto l’introito della tassazione dei dividendi sulle holding, passando da 736 a 35 milioni per il prossimo anno, limitando il regime dell’esclusione alle società controllate superiori al 5% o di importo superiore a 500mila euro. Il gettito stimato nella Relazione tecnica parte da 22,7 milioni nel 2026 fino a 32,9 milioni a regime dal 2029.



Tutte le altre modifiche

Per quanto riguarda la tassa sui piccoli pacchi proveniente da fuori l’Ue è stato introdotto un contributo di due euro per ogni spedizione. L’aspettativa è quella di ricavare 200 milioni su base annua. Raddoppia allo 0,4% l’aliquota della Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, con un maggiore introito stimato nel triennio di oltre 900 milioni. A banche e assicurazioni vengono chiesti 605 milioni in più per i prossimi due anni, meno deducibilità sulle perdite, mentre l’aumento dell’Irap resta al 2%.