Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone: scatta l’allerta tsunami
Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Ne dà notizia l’Ingv. Diramata dalla Japan Meteorological Agency l’allerta tsunami, onde fino un metro. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami, misurando poi l’intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma odierno segue quello di lunedì scorso di magnitudo 7.6.
Dopo il terremoto di lunedì 8 dicembre, il governo ha emesso un avviso speciale per avvisare i residenti di un’ampia area, da Hokkaido a nord a Chiba, a est di Tokyo, di stare in allerta per una maggiore possibilità di un nuovo potente terremoto entro una settimana. La scossa di venerdì 12 dicembre ha raggiunto magnitudo 4 sulla scala di intensità sismica giapponese da 1 a 7.