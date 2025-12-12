Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone: scatta l’allerta tsunami

12 Dicembre 2025 - 04:58 Alba Romano
Il sisma è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Ne dà notizia l’Ingv. Diramata dalla Japan Meteorological Agency l’allerta tsunami, onde fino un metro. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami, misurando poi l’intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma odierno segue quello di lunedì scorso di magnitudo 7.6.

Dopo il terremoto di lunedì 8 dicembre, il governo ha emesso un avviso speciale per avvisare i residenti di un’ampia area, da Hokkaido a nord a Chiba, a est di Tokyo, di stare in allerta per una maggiore possibilità di un nuovo potente terremoto entro una settimana. La scossa di venerdì 12 dicembre ha raggiunto magnitudo 4 sulla scala di intensità sismica giapponese da 1 a 7.

