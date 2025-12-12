Trump e le nuove foto con Epstein. Gli scatti in mano ai democratici, tra collane hawaiane e condom personalizzati

Sono 19 le immagini fornite dagli eredi del miliardario pedofilo alla commissione di Vigilanza della Camera. Tra questi anche una ciotola di preservativi con il volto del presidente Usa e la scritta "Sono ENORME!"

I membri Democratici della commissione di Vigilanza della Camera hanno pubblicato una serie di foto provenienti dall’archivio di Jeffrey Epstein, che mostrano diversi personaggi noti e potenti che ruotavano attorno all’ex finanziere pedofilo. Tra questi, il presidente Donald Trump, l’ex presidente Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri.

Le foto con la ciotola di condom: “Preservativo Trump 4,50 dollari”

Sono 19 immagini ottenute dagli eredi di Epstein e ora in possesso della commissione di Vigilanza della Camera. Una delle foto mostra quella che sembra essere una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump; la ciotola ha un cartello con la scritta “Preservativo Trump 4,50 dollari“ e ogni preservativo riporta l’immagine del volto del presidente Trump con la scritta “Sono ENORME!“. Un’altra foto mostra Trump con sei donne con collane di fiori, i cui volti erano stati censurati dalla commissione. Altre foto mostrano Steve Bannon ed Epstein che si scattano una foto allo specchio; Bill Clinton con Epstein, Maxwell e un’altra coppia; e il miliardario Bill Gates con l’ex principe Andrea. Anche l’ex presidente di Harvard Larry Summers e l’avvocato Alan Dershowitz appaiono in altri scatti. Nessuna delle immagini pubblicate mostra comportamenti sessuali inappropriati, né vi sembrano comparire ragazze minorenni. Non è chiara la datazione delle immagini.