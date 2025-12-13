Exor non molla la Juventus, respinta l’offerta di Tether. La famiglia Agnelli: «Noi qui da oltre un secolo: non vendiamo a nessuno»

La nota aziendale dopo il voto del CdA: «Siamo azionisti stabili e orgogliosi, continuiamo a rimanere impegnati pienamente nel club»

È un no secco quello di Exor all’offerta di Tether di comprare le sue quote della Juventus. In una nota, la holding della famiglia Agnelli, che detiene la maggioranza del club bianconero, ha confermato che non c’è alcuna intenzione di vendere. «La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell’esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo».

L’offerta rispedita al mittente

Il Consiglio di amministrazione di Exor «ha respinto all’unanimità» la proposta di Tether investments, che ieri aveva annunciato un’offerta vincolante di almeno un miliardo per l’acquisizione della totale delle azioni del club, a cui si era aggiunta la promessa di investire un altro miliardo «per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società». Exor, però, non ne ha voluto sapere. E in una nota pubblicata in giornata, conferma «le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, inclusa, ma non limitatamente, a Tether, società con sede in El Salvador».