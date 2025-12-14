Ottimi gli album di Gemitaiz e Marco Castello, che noia il disco di Paky. Bene anche i brani di Mecna, Tricarico e Legno. Le recensioni

L’industria discografica italiana propone questa settimana una quantità di opere che definiremmo umana. Non mancano però i grossi nomi a caratterizzare l’italico weekend musicale. Non si può che partire da Gemitaiz, che propone un disco meraviglioso, maturo, molto suonato, molto elegante. Ma, a proposito di album, quello da battaglia di Marco Castello è una delizia, così come quello di Cecco e Cipo, duo altamente sottovalutato nel mercato.
Bene anche il singolo di Mecna, tra lo spassoso e l’inquietante il ritorno di Tricarico e, a proposito di ritorni con bei brani, da segnalare quello ottimo di Fasma. I Legno ci riportano alle atmosfere dell’era indie, mentre Tutti Fenomeni analizza con la sua solita distaccata poetica i rapporti umani e Svegliaginevra si conferma ottima cantautrice. L’altra grossa uscita della settimana è quella di Paky, ma si tratta dell’ennesimo disco trap da accatastare nel dimenticatoio, mentre sul disco di Bello Figo non vale nemmeno la pena soffermarsi. Chicca della settimana, il bellissimo e schizoide disco dei Little Pieces of Marmelade. A voi tutte le nostre recensioni alle nuove uscite della settimana.
