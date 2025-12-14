Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ESTERIAntisemitismoAustraliaOmicidiSparatorieTerrorismoVideo

Strage a Bondi, la studentessa italiana e la fuga con l’amica: «Correvano tutti dopo gli spari: così ci siamo salvate» – Il video

14 Dicembre 2025 - 12:10 Giulia Norvegno
embed

C’era anche la studentessa italiana Letizia Prete tra le decine di persone che hanno trovato riparo in un ristorante durante la sparatoria a Bondi Beach. La 25enne ha confermato al Corriere della Sera di stare bene, mentre al telefono spiega di essere ancora impegnata a mettersi in un luogo sicuro.

Originaria di Como, Prete è in Australia per un double master in crimonologia e intelligenze. Vive e studia a Sydney dove lavora per mantenersi gli studi, non lontano da Bondi Beach. La 25enne racconta come è riuscita a mettersi in salvo: «In un ristorante che ha aperto le porte e ha fatto entrare più gente possibile. Siamo rimasti tutti bloccati lì per un paio d’ore e poi ci siamo allontanati, mentre continuavano ad arrivare auto della polizia».

«Io e la mia coinquilina francese stavamo passeggiando proprio sul tratto di spiaggia dov’è successo tutto – dice Prete – All’improvviso si sono sentiti dei botti e abbiamo capito subito che erano spari. Nel giro di un minuto la spiaggia che era piena di gente si è svuotata. Le persone correvano per scappare via da lì e correndo inciampavano, cadevano, c’era un gran caos e quelli continuavano a sparare. Non ho visto sangue o morti, ho pensato solo a scappare».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Pesta a sangue la figliastra di 4 anni e la uccide, donna impiccata in Iran: la madre naturale non le ha concesso il perdono

2.

Re Carlo e la «buona notizia» sul tumore, l’annuncio in Tv sulla nuova terapia «grazie alla diagnosi precoce» – Il video

3.

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai

4.

Luigi Di Maio all’Onu? Il grosso salto di carriera con l’ok del governo italiano. Gaza e il piano di Trump: che cosa dovrà fare

5.

«Attacco Usa a una nave cinese diretta in Iran». Wall street Journal: l’abbordaggio delle forze speciali americane al mercantile con il carico sospetto