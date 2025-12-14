Strage a Bondi, la studentessa italiana e la fuga con l’amica: «Correvano tutti dopo gli spari: così ci siamo salvate» – Il video

C’era anche la studentessa italiana Letizia Prete tra le decine di persone che hanno trovato riparo in un ristorante durante la sparatoria a Bondi Beach. La 25enne ha confermato al Corriere della Sera di stare bene, mentre al telefono spiega di essere ancora impegnata a mettersi in un luogo sicuro.

Originaria di Como, Prete è in Australia per un double master in crimonologia e intelligenze. Vive e studia a Sydney dove lavora per mantenersi gli studi, non lontano da Bondi Beach. La 25enne racconta come è riuscita a mettersi in salvo: «In un ristorante che ha aperto le porte e ha fatto entrare più gente possibile. Siamo rimasti tutti bloccati lì per un paio d’ore e poi ci siamo allontanati, mentre continuavano ad arrivare auto della polizia».

«Io e la mia coinquilina francese stavamo passeggiando proprio sul tratto di spiaggia dov’è successo tutto – dice Prete – All’improvviso si sono sentiti dei botti e abbiamo capito subito che erano spari. Nel giro di un minuto la spiaggia che era piena di gente si è svuotata. Le persone correvano per scappare via da lì e correndo inciampavano, cadevano, c’era un gran caos e quelli continuavano a sparare. Non ho visto sangue o morti, ho pensato solo a scappare».