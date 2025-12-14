Strage a Bondi Beach, così un uomo in maglia bianca ha disarmato uno dei killer – Il video

Un uomo in maglia bianca è riuscito a disarmare uno dei killer della sparatoria a Bondi Beach, in Australia. Non è chiaro se si tratti di un civile o di un agente di polizia in borghese, spiegano i media australiani. L’uomo approfitta di un momento di distrazione per prendere l’attentatore alle spalle e togliergli il fucile.

L’uomo in maglia bianca gli punta poi l’arma contro, ma non lo colpisce e aspetta che si allontani.

Lo sparatore si sposta a quel punto sul ponte, dove si trova il suo complice; lì verrà poi raggiunto dagli spari delle forze dell’ordine.