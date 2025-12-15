Mariah Carey apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la cerimonia il 6 febbraio a San Siro
Mariah Carey sarà la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. L’annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che sottolinea come la star americana, celebre per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, «incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi». La presenza della cantante rappresenta secondo la Fondazione «un’ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi».
«Armonia tra culture, creatività e partecipazione»
La Cerimonia, realizzata da Balich Wonder Studio, si propone come un’esperienza unica che intreccia «spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artisti di livello globale». Il tema guida è l’armonia, principio che a San Siro prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e coinvolgimento del pubblico. La musica, definita dalla Fondazione come linguaggio universale capace di avvicinare storie e sensibilità diverse, si fonde con questo concetto per creare un grande abbraccio collettivo pensato per sorprendere e lasciare un ricordo indelebile negli spettatori di tutto il mondo. «Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa», conclude la Fondazione Milano Cortina 2026.