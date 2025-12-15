Mariah Carey apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la cerimonia il 6 febbraio a San Siro

La cerimonia è stata pensata come esperienza che intreccia «spirito italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artisti di livello globale». Il tema principale sarà «l'armonia»

Mariah Carey sarà la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. L’annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che sottolinea come la star americana, celebre per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, «incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi». La presenza della cantante rappresenta secondo la Fondazione «un’ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi».

«Armonia tra culture, creatività e partecipazione»

La Cerimonia, realizzata da Balich Wonder Studio, si propone come un’esperienza unica che intreccia «spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artisti di livello globale». Il tema guida è l’armonia, principio che a San Siro prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e coinvolgimento del pubblico. La musica, definita dalla Fondazione come linguaggio universale capace di avvicinare storie e sensibilità diverse, si fonde con questo concetto per creare un grande abbraccio collettivo pensato per sorprendere e lasciare un ricordo indelebile negli spettatori di tutto il mondo. «Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa», conclude la Fondazione Milano Cortina 2026.