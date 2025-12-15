Lo stemma dell’ufficiale ucraino a Miami non è un simbolo nazista
Un post diffuso da Nicolai Lilin sostiene che un alto ufficiale ucraino avrebbe indossato uno stemma delle SS durante un incontro diplomatico a Miami con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L’accusa, presentata come una prova dell’infiltrazione nazista nelle istituzioni ucraine, risulta infondata.
Per chi ha fretta
- Il simbolo non appartiene alla divisione SS Dirlewanger.
- La toppa raffigura due Pernach, un tipo di mazza medievale usata dai Rus’ di Kiev.
- I simboli nazisti sono vietati per legge in Ucraina dal 2015 e non possono essere usati ne’ venduti.
Analisi
Ecco il testo che accompagna l’immagine dove si sostiene che il militare ucraino indossi uno stemma nazista:
Sono curioso di sapere se genero di Donald Trump, Jared Kushner, che è ebreo, si è accorto che durante le recenti trattative con i rappresentanti del regime di Zelenskij, era seduto allo stesso tavolo con il capo de dello Stato Maggiore ucraino Gnatyuk, che indossava sull’uniforme lo stemma della 36ª divisione volontaria delle SS di Hitler, nota come “divisione Dirlewanger”.
Non è l’emblema delle granate incrociate
Non si tratta affatto del simbolo della divisione Dirlewanger, rappresentato da due granate incrociate. Osservando le foto dell’incontro, come la seguente consultabile su GettyImages, è possibile notare che non si tratta affatto di uno stemma con due granate incrociate.
Lo stemma presenta, invece, due Pernach, un tipo di mazza medievale usata dai Rus’ di Kiev. La toppa è acquistabile online dai siti ucraini. Ricordiamo che i simboli nazisti non possono essere venduti in Ucraino in quanto vietati per legge in Ucraina dal 2015 insieme ai simboli comunisti.
Conclusioni
L’accusa rilanciata da Nicolai Lilin si basa su un’interpretazione falsa del simbolo mostrato nella foto. Non si tratta dello stemma della divisione SS Dirlewanger, ma di una toppa con due Pernach, un tipo di mazza medievale usata dai Rus’ di Kiev.
