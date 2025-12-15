Contrariamente a quanto sostenuto nella propaganda russa, lo stemma raffigura due mazze medioevali e non due granate, come nel simbolo delle SS

Un post diffuso da Nicolai Lilin sostiene che un alto ufficiale ucraino avrebbe indossato uno stemma delle SS durante un incontro diplomatico a Miami con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L’accusa, presentata come una prova dell’infiltrazione nazista nelle istituzioni ucraine, risulta infondata.

Ecco il testo che accompagna l’immagine dove si sostiene che il militare ucraino indossi uno stemma nazista:

Sono curioso di sapere se genero di Donald Trump, Jared Kushner, che è ebreo, si è accorto che durante le recenti trattative con i rappresentanti del regime di Zelenskij, era seduto allo stesso tavolo con il capo de dello Stato Maggiore ucraino Gnatyuk, che indossava sull’uniforme lo stemma della 36ª divisione volontaria delle SS di Hitler, nota come “divisione Dirlewanger”.