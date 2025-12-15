Lo studio di Nature sul clima non è stato ritirato per dati falsi o manipolati

Nessuna "frode" o complotto mediatico. La ritrattazione riguarda errori nei dati economici e nella metodologia, riconosciuti dagli stessi autori

Circola la narrazione che uno studio, pubblicato nel 2024 su Nature sui danni economici del cambiamento climatico, sarebbe stato ritirato dalla rivista a causa di “dati falsi e manipolati” sui quali anche i media avrebbero “taciuto”. Una narrazione che non trova riscontro nei documenti ufficiali della rivista, la quale racconta tutt’altra storia.

La narrazione circola in video e post che presentano il caso come “scandalo di Nature”, dove la rivista sarebbe stata in qualche modo costretta, con “colpevolissimo ritardo”, a ritirare un paper “catastrofista”, basato su “dati truccati”, mentre i media avrebbero insabbiato tutto, per poi sostenere che la “catastrofe climatica” sarebbe “un’emerita sciocchezza”.

Un esempio è presente nel reel pubblicato dal chirurgo plascito Roy De Vita, citando il giornalista Federico Rampini:

La rivista Nature, con colpevolissimo ritardo, ha ritirato un lavoro pubblicato poco più di un anno fa sui danni catastrofici causati dal cambiamento climatico, perché era basato su dati falsi e manipolati. Questo lavoro era diventato famosissimo, assurgendo a referenza sull’Odda. La notizia, nonostante la sua importanza, è stata totalmente ignorata dai media, ma non solo da quelli italiani, da quelli di tutto il mondo.

Federico Rampini, uomo di rara onestà intellettuale, cosa che lo pone di diritto nel Girone dei Magnifici, lo definisce lo scandalo di Nature, lo porta a conoscenza del grande pubblico e si pone una domanda. Perché queste bugie hanno successo planetario e le smentite sono invece totalmente ignorate? Ed ha delle spiegazioni che cito quasi testualmente. La prima è che alcuni scienziati si sono trasformati in sacerdoti di una religione che contempla la possibilità di dire bugie che servono a rieducare una comunità peccaminosa.

E li declassa da scienziati a pseudoscienziati. La seconda motivazione che dà è che una vasta parte della popolazione adora le profezie apocalittiche, quindi le accoglie con favore e non le sottopone a nessun vaglio critico. Il suo pensiero è certamente condivisibile, ma a me questo bellissimo pezzo di Rampini porta a fare qualche altra riflessione.

La prima. Il fatto che una notizia così eclatante come questa di Nature sia totalmente ignorata dai media del mondo intero conferma inequivocabilmente che il mainstream dell’informazione esiste come e non è parte di una teoria conflottistica. L’informazione è drammaticamente pilotata e a proposito del climate change non vanno sollevati dubbi.

Meno persone sanno che la catastrofe climatica è un’emerita sciocchezza e meglio è. Seconda riflessione. Sono solo pseudoscienziati, come le definisce Rampini, o sono banditi quelli che, pur sapendo di dichiarare il falso, lo fanno per ideologia o per interessi personali? Terzo punto su cui riflettere. Ma se una rivista come Nature pubblica il falso, di chi ci si può fidare in letteratura scientifica?