Revocata immunità ad Alessandra Moretti al Parlamento Ue. Confermata per Elisabetta Gualmini – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev