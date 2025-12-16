Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Revocata immunità ad Alessandra Moretti al Parlamento Ue. Confermata per Elisabetta Gualmini – Il video

16 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

