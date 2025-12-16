Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Tajani: Occhiuto? "Non ci sono correnti in Forza Italia, è normale dibattito interno" – Il video

16 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Non credo ci siano correnti in Forza Italia, non ci sono mai state, domani. Quello con Roberto Occhiuto è un evento organizzato da un’agenzia alla quale partecipa il presidente della regione Calabria e fa bene, io sono sempre favorevole quando si parla, si discute e ci si confronta, i partiti sono un luogo di democrazia e di confronto. Sono assolutamente favorevole al confronto democratico e poi sono gli iscritti che decidono qual è la linea giusta da seguire. Io ho voluto essere eletto segretario e ho voluto avere un congresso che mi eleggesse perché ci fosse una legittimazione da parte dei nostri scritti, non ci devono essere imposizioni dall’alto, quindi è giusto confrontarsi ed è giusto che ci siano dibattiti" così il Ministro Tajani, a margine dell'evento a Spazio Europa sulla consegna del Premio Sacharov. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

