Ancora nei guai Enrico Varriale, lesioni a un’altra ex fidanzata: ora rischia una seconda condanna

18 Dicembre 2025 - 11:17 Alba Romano
Il giornalista, licenziato da Rai Sport lo scorso ottobre e già condannato per lesioni e stalking a danno di una ex compagna, avrebbe spintonato e schiaffeggiato un’ex fidanzata al culmine di una lite

Non bastano per Enrico Varriale il licenziamento da Rai Sport e la condanna per lesioni e stalking a una ex compagna. Il noto giornalista rischia infatti una seconda condanna, sempre per lesioni ma questa volta a danno di un’altra ex fidanzata. Secondo la procura, che in questo procedimento ha chiesto l’archiviazione per le accuse di atti persecutori, il 65enne avrebbe alzato le mani al termine di una lite contro la donna a cui si era legato dopo la fine burrascosa della precedente relazione. Ora il giornalista rischia sei mesi di carcere.

La denuncia della ex fidanzata: la lite e lo schiaffo

La storia con l’ormai ex fidanzata, stando a quanto ha raccontato la vittima, inizia subito zoppicante. I due non si intendono, si scontrano spesso. Fino all’8 dicembre 2021, quando dopo un litigio più violento del solito Varriale avrebbe prima spintonato e strattonato la donna per poi colpirla con uno schiaffo in viso. La donna, uscita di casa, si reca in pronto soccorso e si fa refertare. Una dinamica già vista con la precedente compagna, picchiata e perseguitata nell’estate 2021: una causa che è costata al giornalista il posto di lavoro in Rai lo scorso ottobre e la condanna a dieci mesi a giugno. 

Le accuse di stalking

Una decina di giorni dopo, poi, la donna sostiene di aver ricevuto una telefonata dal stesso Varriale che, con voce contraffatta, l’avrebbe minacciata di morte. Il giornalista ha negato tutto: «Le ho detto sono Enrico e sono in Rai, non “morirai”». Una giustificazione che la procura ha giudicato attendibile tanto da chiedere l’esclusione dello stalking tra i reati contestati al 65enne. Per il 22 dicembre è attesa la sentenza. 

