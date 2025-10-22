La difesa di Varriale, imputato per stalking e lesioni: «La mia ex folle di gelosia, distruggeva la mia casa. Non l’ho mai colpita»

Le parole dell'ex giornalista Rai in aula: «Aveva letto dei messaggi tra me e una mia amica e andò via arrabbiata. Poi è tornata, trovandomi con una amica e ha iniziato a offendere lei e poi a distruggere tutto»

L’ex giornalista Rai Enrico Varriale racconta la sua verità ha parlato in aula nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex compagna. «La sera dell’8 dicembre 2021 ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l’ho colpita», ha dichiarato il cronista, licenziato dall’azienda per giusta causa.

Il caso: la denuncia di aggressione e le chiamate con numeri anonimi

Gli episodi denunciati dalla donna risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Varriale, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa per le accuse di stalking e lesioni nei confronti della sua ex, avrebbe «con condotte reiterate di minaccia e molestia, aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi e causandole lesioni». Non solo, avrebbe secondo l’accusa, contattato la vittima con «numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social». Tra i due ci sarebbe stata una relazione durata 4 mesi.

La difesa di Varriale: «Aveva letto dei messaggi tra me e una mia amica»

L’imputato davanti al tribunale monocratico di piazzale Clodio ha respinto le accuse affermando di non avere mai picchiato o minacciato la donna. «Quel pomeriggio lei è venuta a casa mia e si è chiusa in bagno con il mio telefono e dopo aver trovato alcuni messaggi fra me e una mia amica è andata via molto arrabbiata. La sera – ha proseguito – è tornata trovandomi con una amica e ha iniziato a offendere lei e poi a distruggere tutto quello che ho in casa. Non sapevo come fermarla, tentavo di contenerla e lei a un certo punto ha detto che l’avevo colpita e che mi avrebbe denunciato. Poi ha chiamato un’ambulanza ed è andata via».