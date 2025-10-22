La difesa di Varriale, imputato per stalking e lesioni: «La mia ex folle di gelosia, distruggeva la mia casa. Non l’ho mai colpita»
L’ex giornalista Rai Enrico Varriale racconta la sua verità ha parlato in aula nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex compagna. «La sera dell’8 dicembre 2021 ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l’ho colpita», ha dichiarato il cronista, licenziato dall’azienda per giusta causa.
Il caso: la denuncia di aggressione e le chiamate con numeri anonimi
Gli episodi denunciati dalla donna risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Varriale, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa per le accuse di stalking e lesioni nei confronti della sua ex, avrebbe «con condotte reiterate di minaccia e molestia, aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi e causandole lesioni». Non solo, avrebbe secondo l’accusa, contattato la vittima con «numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social». Tra i due ci sarebbe stata una relazione durata 4 mesi.
La difesa di Varriale: «Aveva letto dei messaggi tra me e una mia amica»
L’imputato davanti al tribunale monocratico di piazzale Clodio ha respinto le accuse affermando di non avere mai picchiato o minacciato la donna. «Quel pomeriggio lei è venuta a casa mia e si è chiusa in bagno con il mio telefono e dopo aver trovato alcuni messaggi fra me e una mia amica è andata via molto arrabbiata. La sera – ha proseguito – è tornata trovandomi con una amica e ha iniziato a offendere lei e poi a distruggere tutto quello che ho in casa. Non sapevo come fermarla, tentavo di contenerla e lei a un certo punto ha detto che l’avevo colpita e che mi avrebbe denunciato. Poi ha chiamato un’ambulanza ed è andata via».