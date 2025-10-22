Accoltellata in faccia per strada a Milano, gravissima una donna di 55 anni. Aggressore in fuga: i sospetti sull’ex marito

La donna è stata colpita da diverse coltellate, alcune anche al volto. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dalla sua abitazione

Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con alcune coltellate in via Grassini in zona Bruzzano, alla periferia Nord di Milano. La donna è stata portata all’ospedale Niguarda in condizioni ritenute già molto gravi. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia locale che sono sulle tracce dell’aggressore.

I sospetti sull’ex marito

La donna sarebbe stata colpita più volte con un coltello a volto, gambe e braccia. Sarebbe stata aggredita da un uomo, secondo quanto riferito dai testimoni, che hanno visto una persona scappare in sella a un motorino poco prima delle 10 di oggi 22 ottobre. Il sospetto è che possa trattarsi dell’ex marito della donna, ora ricercato.

In aggiornamento