I giovani di Coldiretti tra i manifestanti a Bruxelles per protestare contro Pac e Mercosur – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 Sono migliaia gli agricoltori della Coldiretti scesi in piazza a Bruxelles per chiedere un’inversione di rotta rispetto alle proposte della Commissione Ue a guida Von der Leyen su Mercosur e nuova Pac. I coltivatori hanno sfilato in Boulevard Roi Albert con il Presidente Prandini e il segretario generale Gesmundo, al grido di "Questa non è l'Europa che vogliamo". Tra loro anche i giovani di Coldiretti, rappresentati da Federico Bucalo e Anna Maria Mantovani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev