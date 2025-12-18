Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

I giovani di Coldiretti tra i manifestanti a Bruxelles per protestare contro Pac e Mercosur – Il video

18 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 Sono migliaia gli agricoltori della Coldiretti scesi in piazza a Bruxelles per chiedere un’inversione di rotta rispetto alle proposte della Commissione Ue a guida Von der Leyen su Mercosur e nuova Pac. I coltivatori hanno sfilato in Boulevard Roi Albert con il Presidente Prandini e il segretario generale Gesmundo, al grido di "Questa non è l'Europa che vogliamo". Tra loro anche i giovani di Coldiretti, rappresentati da Federico Bucalo e Anna Maria Mantovani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni in Aula frena su asset e soldati: «Non invieremo militari in Ucraina»

2.

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

3.

Giorgia Meloni contro l’Ue: «800 milioni per un palazzo a Bruxelles? No grazie». Cos’è il progetto che fa infuriare l’Italia – Il video

4.

Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

5.

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»