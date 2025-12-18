Semestre filtro Medicina, Piccolotti (Avs): Non è passo storico, ma autosabotaggio della destra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “Avete portato a casa un clamoroso fallimento e sapete di essere nel torto. Lei parlò di passo storico, abolizione del numero chiuso e accesso libero a medicina e chirurgia. Noi vi dicemmo che non avrebbe funzionato facendo critiche. Oggi vi diciamo che c’è stato un passo falso, un disastro prodotto e non un lasso storico. Noi votammo contro, nonostante fossimo contro al numero chiuso. Ma senza investimenti non si può. Oggi dite che serve collaborazione, dopo che non avete preso in considerazione nulla da parte nostra. È inutile parlare di collaborazione, questo è autosabotaggio della destra contro se stessa e a farne le spese sono gli studenti e le studentesse. Deve rivedere questa riforma Ministra”. Così la deputata Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra nel suo intervento alla Camera dei Deputati. Courtesy: Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev