POLITICA

Francesca Faccini: la nuova Venere della ministra Santanchè è costata 138 mila euro

19 Dicembre 2025 - 08:07 Alba Romano
La campagna turistica ministeriale passa dalla Venere virtuale alla Venere vera

Francesca Faccini, 23 anni, è la nuova Venere del ministero del Turismo. Da ieri è il volto di “Welcome to Meraviglia”, la campagna turistica ministeriale che passa dalla Venere virtuale alla Venere vera. Sarà su Instagram con gli account Venereitalia23 e IG Italia. Per un budget di 138 mila euro. Molto meno della campagna precedente. Il Fatto Quotidiano racconta che non si sa chi l’ha scelta. La ministra Daniela Santanchè risponde: «Penso che la Venere l’abbiano scelta loro», indicando l’agenzia creativa IG Italia di Roma. «Me l’hanno portata al ministero. Io sono stata contenta, mi è piaciuta molto». E poi aggiunge «Hanno 6 milioni di follower, quindi si occupano loro della selezione della Venere».

La nuova Venere della ministra Santanchè

Il titolare dell’agenzia Pierluigi Pantaleoni dice che Francesca Faccini è stata scelta dopo uno street casting con circa 300 candidate. Ridotte a 50, poi a 20. «L’ha scelta il ministero», conclude. Il ministero voleva una ragazza «acqua e sapone», giovane, italiana, che somigliasse “sia fisicamente che caratterialmente (sic!) alla Venere del Botticelli. Non bellissima, non bruttissima. Esattamente quello che ci aspettiamo dalle ragazze italiane». La campagna è stata affidata sotto soglia tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

I 138 mila euro

I 138 mila euro includono le riprese sul territorio, il montaggio, la post produzione e la pubblicazione dei contenuti. «Quel budget ha richiesto salti mortali. Ma era un’occasione di visibilità», dicono dall’agenzia. Nel suo curriculum ci sono serie Mediaset e cortometraggio.

