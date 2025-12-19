Manovra, Tajani: "C'è stata qualche incomprensione nella maggioranza, ma è normale, sono ottimista" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Forza Italia ha sempre cercato di avere una posizione di grande equilibrio. C'è stata qualche incomprensione, ma questo è normale. E' fisiologico, siamo tre forze diverse. Ovvio che possano esserci dei confronti. L'importante è che la manovra vada nella giusta direzione" così il Ministro Tajani, intervenendo alla presentazione del libro di Bruno Vespa Finimondo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev