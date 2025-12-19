Merz: Meloni ha chiesto due settimane sul Mercosur, ma garantisce il sì – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 "L'Italia ci ha chiesto di rinviare la firma sul Mercosur di altre due settimane, ma la premier Giorgia Meloni ha affermato che, in coordinamento con la Commissione europea, si assicureranno che al più tardi a metà gennaio questo appuntamento a Brasilia per la firma possa aver luogo, quindi è ormai certo che il Mercosur entrerà in vigore una volta che il governo italiano avrà dato il suo consenso", così il Cancelliere tedesco Merz al termine del consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev