Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
SALUTEInfluenzaNatale

L’influenza K si prepara per il Natale: effetto moltiplicatore tra qualche giorno, con picco dei contagi

21 Dicembre 2025 - 10:59 Ugo Milano
embed
influenza febbre termometro
influenza febbre termometro
In 27 su 38 Stati europei si sta registrando un’incidenza alta o molto alta. Anche in Italia

L’influenza K è destinata a crescere nei prossimi giorni. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando come ci sia una sorta di effetto moltiplicatore per Natale. «Forse un po’ più contagiosa e duratura rispetto alle forme che ci hanno raggiunti nell’ultimo inverno, un rischio maggiore per i più fragili», ha detto al quotidiano Fabrizio Maggi, direttore del laboratorio di virologia e biosicurezza dell’istituto Spallanzani.
Il bollettino aggiornato dal RespiVirNet, si focalizza su «l’aumento dell’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella settimana dall’8 al 14 dicembre». La soglia raggiunta è di 14,7 casi ogni 1.000 assistiti. Ovvero quasi 5 milioni di italiani colpiti.

L’effetto delle feste

Il ceppo K, variante di questa influenza stagionale, ha raggiunto il picco nel Regno Unito è nettamente prevalente. Imperversa in altri Paesi. Raggiunto il picco in Gran Bretagna e Germania, in 27 su 38 Stati europei si sta registrando un’incidenza alta o molto alta. Natale poi, tra appuntamenti in famiglia, moltiplicherà i casi. La situazione sarebbe stata migliore se gli ultra 65enni si fossero vaccinati, come viene raccomandato dal ministero della Salute anche tramite le campagne di sensibilizzazione. Invece «la metà dei destinatari non ha risposto all’invito a recarsi dal medico di famiglia o in farmacia. I sintomi della forma K potrebbero essere più intensi ma è presto per dimostrarlo. Chi si immunizza col vaccino in ogni caso è protetto e, se contagiato, sviluppa una malattia molto meno impegnativa», spiega Gina Gualano, responsabile del reparto malattie infettive dell’apparato respiratorio dello Spallanzani. Come combatterla? Con tanto riposo e farmaci antinfiammatori e antifebbrili.

Articoli di SALUTE più letti
1.

Influenza K, aumentano i casi anche in Italia: come si riconosce e dove si sta diffondendo

2.

Silvio Garattini stronca il digiuno intermittente (e i vegani): l’ultimo ripasso su longevità e dieta prima delle feste

3.

Le danno tre anni di vita per un cancro al seno, ma il servizio sanitario non le vuole dare i farmaci: «Costano troppo»

4.

Cenoni e influenze invernali, la ricetta di Matteo Bassetti: «Ecco cosa mangiare e quando per vivere meglio» – Il video

5.

Disturbo cognitivo lieve, il 10% evolve in demenza in due anni: i risultati del progetto europeo AI-MIND

leggi anche
SALUTE

Disturbo cognitivo lieve, il 10% evolve in demenza in due anni: i risultati del progetto europeo AI-MIND

Di Ugo Milano
cancro seno enhertu
SALUTE

Le danno tre anni di vita per un cancro al seno, ma il servizio sanitario non le vuole dare i farmaci: «Costano troppo»

Di Alba Romano
padre anziano bambino
SALUTE

Padri sempre più tardi: uno spermatozoo su 20 è potenzialmente patogeno. Lo studio che cambia la scala del rischio

Di Gemma Argento