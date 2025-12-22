Manovra, Romeo (Lega): "Sciolti i nodi, massima fiducia in Giorgetti, servivano solo correzioni" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Sciolti tutti i nodi. Tutto è bene quel che finisce bene. Fiducia in Giorgetti? Ma assolutamente sì, la Lega è unita nel cercare di portare avanti in nostri cavalli di battaglia. C'era solo una situazione che richiedeva qualche correzione. Alla fine abbiamo rimediato e quindi conta il risultato" così il capogruppo al Senato della Lega Romeo, entrando in Senato per la discussione generale sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev