Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Romeo (Lega): "Sciolti i nodi, massima fiducia in Giorgetti, servivano solo correzioni" – Il video

22 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Sciolti tutti i nodi. Tutto è bene quel che finisce bene. Fiducia in Giorgetti? Ma assolutamente sì, la Lega è unita nel cercare di portare avanti in nostri cavalli di battaglia. C'era solo una situazione che richiedeva qualche correzione. Alla fine abbiamo rimediato e quindi conta il risultato" così il capogruppo al Senato della Lega Romeo, entrando in Senato per la discussione generale sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mamma Meloni: «Le mie figlie? Giorgia è marziale, Arianna empatica»

2.

Francesca Pascale attacca Forza Italia: «Non è più quella di Berlusconi. Troppe dinamiche autoreferenziali e giochi di prestigio»

3.

L’annuncio di Nordio: «Dopo il referendum faremo una riforma del processo penale. Tornerà ai suoi primordi, ispirati a Vassalli»

4.

Sondaggi, in crescita FdI e governo. Calano Pd e Lega

5.

L’ex ministro Orlando e la passione per le lucine di Natale. Come ha addobbato casa: «Abbiamo fatto le cose in grande» – Il video