Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: Auguri, è stato un anno tosto, il 2026 sarà molto peggio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro, vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l'anno. L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria. Noi siamo qui per un po’ di pace, serenità e riposo". Così Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi durante il tradizionale scambio di auguri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev