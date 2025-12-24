Il palco di Eurovision 2026 in Austria non è una svastica

L'immagine proviene da un account satirico

Diverse convidisioni riportano tra il serio e il faceto l’immagine di quello che dovrebbe essere il palco del contest musicale di Eurovision 2026. La somiglianza con una svastica è notevole. Ma l’immagine non è autentica.

Per chi ha fretta:

Circola in rete la presunta immagine del palco di Eurovision 2026 a forma di svastica.

In realtà la fonte originale è un account satirico.

Le immagini ufficiali dell’evento sono totalmente diverse.

Analisi

Le condivisioni dell’immagine del palco di Eurovision 2026 a forma di svastica riportano la seguente didascalia:

L’Austria pubblica design scenografico per l’Eurovision 2026

Il palco di Eurovision 2026 è una svastica malcelata?

L’immagine attribuita al palco di Eurovision 2026 è proviene in realtà da un account satirico. Lo spiega molto bene la collega Sarah Tompson nella sua analisi per LeadStories.

«L’immagine falsa è apparsa in un post (archiviato qui) pubblicato su X da @AssociatedFress il 17 dicembre 2025 – spiega Tompson -. l 16 dicembre 2025 eurovision.com ha pubblicato (archiviato qui) un “primo sguardo” al progetto di Florian Wieder – sarà una piattaforma di superficie LED curva a forma di foglia insieme a una forma lineare curva e una struttura a griglia dorata (nella foto sotto)».

Conclusioni

L’immagine del presunto palco di Eurovision 2026 a forma di svastica proviene in realtà da un account satirico. Le foto ufficiali delle scenografie dell’evento mostrano tutt’altra struttura.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.