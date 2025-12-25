Colpita da un infarto a 104 anni, anziana salvata all’ospedale di Potenza: l’intervento nel giorno della vigilia di Natale

L'equipe del San Carlo ha effettuato «un delicato intervento di angioplastica coronarica» che ha permesso di salvare la vita alla donna

Colpita da un infarto miocardico acuto, alla vigilia di Natale, una donna di 104 anni di Melfi (Potenza) è stata salvata ieri sera – mercoledì 24 dicembre – all’ospedale San Carlo grazie a «un delicato intervento di angioplastica coronarica», eseguito dall’equipe di Cardiologia invasiva. A darne notizia è stata la stessa Azienda ospedaliera regionale. «Nonostante l’età molto avanzata e l’elevata complessità clinica – ha spiegato Rocco Grippo, cardiologo interventista – abbiamo prontamente proceduto al trattamento interventistico in urgenza, consentendo la rivascolarizzazione della coronaria responsabile dell’evento ischemico, senza complicanze procedurali».

«Capaci di garantire continuità assistenziale anche nei giorni festivi»

L’Azienda ospedaliera San Carlo – ha sottolineato il direttore generale Giuseppe Spera – «si conferma ancora una volta capace garantire cure di eccellenza e continuità assistenziale anche nei giorni festivi, ponendo sempre al centro la tutela della vita e della persona. In condizioni di età così avanzata – ha continuato Spera – non è possibile gestire l’infarto con sola terapia farmacologica e l’angioplastica di urgenza rappresenta una procedura salvavita. L’esito positivo della procedura – conclude – testimonia l’elevato livello di competenza, esperienza e dedizione dell’équipe di cardiologia dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, nonché l’efficienza dell’organizzazione intraospedaliera, capace di garantire cure di altissima specializzazione anche nei giorni festivi». Nel comunicato dell’azienda è inoltre messo in evidenza che «fondamentale è stato inoltre il coordinamento con il personale del Servizio di emergenza – urgenza 118, dell’unità di Terapia intensiva cardiologica e con il personale infermieristico e tecnico, che ha assicurato un’assistenza continua e tempestiva».

Foto copertina: PEXELS/JONATHAN BORBA