Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ATTUALITÀBambiniPadovaSanitàUSAVeneto

La piccola Aurora nata con una malattia rara. I genitori: «La speranza sono gli Usa, ma serve mezzo milione di euro»

16 Dicembre 2025 - 09:34 Alba Romano
embed
La comunità di Monselice, dove la bambina vive, ha lanciato diverse iniziative per sostenere la famiglia

Aurora ha poco più di un anno e già affronta una sfida che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Nata con una rara malformazione alla gamba sinistra, la deficienza femorale congenita di tipo 3C, la piccola rischia di non camminare se non verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti. Nessun ospedale europeo è in grado di operarla. E l’unica possibilità è il Paley Institute in Florida, dove il dottor Dror Paley, esperto mondiale di ortopedia pediatrica, ha confermato che Aurora potrebbe avere una vita normale. La piccola è di Monselice, un comune in provincia di Padova.

L’intervento chirurgico

L’intervento in questione si chiama «Rotationplasty Paley Brown» e prevede la rotazione della gamba di 180 gradi, trasformando il piedino in un nuovo ginocchio su cui applicare una protesi personalizzata. Un’operazione complessa, seguita da mesi di riabilitazione, ma che potrebbe restituire alla bambina la possibilità di camminare, correre e vivere come gli altri bambini. Il Gazzettino racconta che la famiglia di Aurora ha lanciato la raccolta fondi «Un passo per Aurora», con l’obiettivo di raccogliere 500mila euro necessari per l’intervento e il soggiorno negli Stati Uniti. In pochi mesi la mobilitazione ha coinvolto tutta Monselice e i Comuni limitrofi. Ad oggi sono stati raccolti oltre 90mila euro, grazie a varie iniziative locali. Anche il Monselice Volley ha deciso di sostenere la causa durante tutta la stagione sportiva.

I genitori: «L’America è la nostra unica possibilità»

«Quando il dottor Paley ha visto le lastre di Aurora ci ha detto: “Potrà camminare”. Noi siamo scoppiati in lacrime», ha raccontato la mamma Ilaria Boggian al Gazzettino. Papà Luca aggiunge: «Abbiamo trovato l’unica possibilità in America. L’operazione andrà fatta quando lei avrà tre anni. Quindi abbiamo avviato una raccolta fondi per riuscire a mettere insieme questa cifra entro due anni». Sul caso si è mobilitata anche la sindaca Giorgia Bedin in supporto ai genitori della piccola Aurora.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

2.

Garlasco, la nuova perizia e il giallo dei capelli nel bagno di Chiara Poggi: cosa dicono sul delitto

3.

Con l’elicottero sulle piste da sci perché ha fretta di sciare: «Ma qui lo difendiamo tutti»

4.

Lorenzo Paolieri, trovato mummificato nel baule di casa. I vicini: «L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino»

5.

Mdmb-pinaca: cos’è la sostanza trovata nella cannabis light e che può essere letale

leggi anche
natale poste italiane
ATTUALITÀ

Per Natale Poste Italiane cita Lucio Dalla (e sì lo spot fa piangere un po’) – Il video

Di Stefania Carboni
padre anziano bambino
SALUTE

Padri sempre più tardi: uno spermatozoo su 20 è potenzialmente patogeno. Lo studio che cambia la scala del rischio

Di Gemma Argento
incidente volpiano confessione
ATTUALITÀ

Neonata sbalzata fuori dall’auto e morta sull’A5, parla l’autista del furgone: «Sono sceso, ho visto la scena: ecco perché sono ripartito»

Di Ugo Milano
famiglia bosco istruzione
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su vaccini e maestra a casa. La tutrice dei bambini: «Stanno imparando solo ora l’alfabeto e socializzano»

Di Ugo Milano
impiccagione condanna a morte iran
ESTERI

Pesta a sangue la figliastra di 4 anni e la uccide, donna impiccata in Iran: la madre naturale non le ha concesso il perdono

Di Ugo Milano
bimbi morti brescia
ATTUALITÀ

Due bimbi morti nel Bresciano, uno ha perso la vita subito dopo il parto: la procura di Brescia apre un’indagine

Di Alba Romano