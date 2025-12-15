Per Natale Poste Italiane cita Lucio Dalla (e sì lo spot fa piangere un po’) – Il video

Il piccolo Filippo usa il brano "La sera dei miracoli" per inviare un pacco molto speciale

La notte di Natale può considerarsi “La sera dei miracoli”? Se lo chiede il piccolo Filippo, protagonista dell’ultimo spot di Poste Italiane per augurare buon Natale agli italiani. Partendo dal brano di Lucio Dalla, il bambino prepara un pacco speciale, da spedire proprio sotto le Feste. Uno spot che punta all’emozione e dopo la Logistica, il Risparmio Postale e l’Energia, si va punta sulla relazione con il cliente e Poste, fino alla chiusura della pubblicità, con la reazione dell’addetta allo sportello.

La campagna è stata ideata dall’agenzia Saatchi & Saatchi ed è stata prodotta dalla casa di produzione Akita, con la regia di Ago Panini e la fotografia di Paolo Caimi. La pianificazione media è invece stata curata da Omd. E su X c’è già chi accusa la lacrimuccia. «Voi siete dei pazzi fottuti a realizzare uno spot simile. Sono devastato», commenta un utente. E ancora: «Ho visto il nuovo spot di Poste Italiane. No signora mia non sto piangendo. Mi è solo entrato un pacco postale negli occhi».