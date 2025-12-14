Lite tra ex per l’affidamento della figlia a Natale, i genitori di lei si intromettono, lui li investe: arrestato per tentato omicidio

È successo a Melito di Napoli. I due coniugi investiti sono finiti in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita

A Melito di Napoli un giovane di 19 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver investito con l’auto i genitori della sua ex compagna. I due, appena usciti dalla caserma dei carabinieri dove lo avevano denunciato per minacce, sono finiti in ospedale ma, fortunatamente, non sono in pericolo di vita. La vicenda ha origine da una lite tra i due ex partner sull’affidamento della figlia durante le festività natalizie.

La lite sull’affidamento della figlia a Natale e le minacce di morte

L’impossibilità di trovare un accordo su chi avesse il “diritto” di passare il Natale con la figlia fa salire la tensione tra i due ex e, nel tentativo di riportare la calma, intervengono anche i genitori di lei. L’intromissione, però, inasprisce ulteriormente la situazione: il giovane reagisce con aggressività, intimando ai suoceri di non immischiarsi e arrivando a minacciarli di morte.

La denuncia ai carabinieri

Spaventati, i genitori della ragazza decidono di rivolgersi ai carabinieri e si recano presso la tenenza di Melito di Napoli per sporgere denuncia. L’uomo, intuendo le loro intenzioni, li segue in auto fino alla caserma e attende che completino la denuncia. Quando i suoceri escono in strada, il 19enne accelera improvvisamente e li investe in pieno, sbalzandoli in aria, per poi darsi alla fuga. I due feriti vengono soccorsi prima da alcuni passanti e poi dai militari dell’Arma, che li accompagnano in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Le indagini permettono in breve tempo di rintracciare l’investitore nella sua abitazione a Giugliano: per lui scattano le manette con l’accusa di tentato omicidio.