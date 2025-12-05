Accoltellò un 19enne in Piazza Duomo a Milano, arrestato un 21enne nel Bolognese: si nascondeva a casa del fratello

L’indagato, egiziano irregolare con qualche precedente penale, è stato portato nel carcere del capoluogo emiliano

È stato fermato nel Bolognese un 21enne, originario dell’Egitto, per aver accoltellato e ferito un suo connazionale 19enne lo scorso 25 novembre in un fast food a due passi da piazza Duomo a Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni irregolare e con precedenti, è accusato di tentato omicidio.

Cosa era successo

Il 25 novembre, intorno alle 20 di sera, era successo tutto in un lampo. Prima un fendente all’addome, poi uno al torace al primo piano di un locale che si affaccia sulla Loggia dei Mercanti. Il 19enne era stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli, dove è stato operato immediatamente. Secondo i sanitari, in assenza di cure tempestive le ferite avrebbero potuto essere letali per il giovane.

La lite, le coltellate e la fuga a Bologna

Il 21enne, accusato di aver accoltellato il connazionale, aveva fatto perdere le sue tracce. Gli investigatori sono risaliti alla sua identità tramite le testimonianze raccolte e le immagini di videosorveglianza. I fendenti, secondo gli inquirenti, sarebbero arrivati al culmine di alcuni screzi tra i due giovani egiziani che andavano avanti da diversi giorni. Grazie a intercettazioni, gli agenti della polizia giudiziaria sono riusciti a localizzare il 21enne a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dove si stava nascondendo a casa del fratello. L’indagato si trova ora nel carcere di Bologna.