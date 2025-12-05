Francesco Greco: il comandante della Gdf indagato per i biglietti gratis dei traghetti per la Sardegna

Indagato per concorso in corruzione. Onorato e i figli hanno patteggiato 3 anni e 10 mesi per bancarotta

Il generale Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza, è indagato nell’inchiesta sui biglietti gratis del gruppo Onorato. La procura di Genova lo accusa di concorso in corruzione. Fra gli elementi di prova ci sono cinque biglietti per Olbia, di cui l’ufficiale avrebbe beneficiato con la famiglia. Anche l’ex comandante generale delle Fiamme Gialle Giuseppe Zafarana compare tra i beneficiari di un traghetto per Olbia, ma non è indagato. Aveva lasciato la Gdf all’epoca ed era diventato presidente di Eni.

Gli omaggi ai vip dei traghetti per la Sardegna

Il Fatto Quotidiano racconta che in sei anni le società di Onorato hanno distribuito 33.900 biglietti omaggio o fortemente scontati. Nello stesso periodo Cin (l’ex Tirrenia) è arrivata a un passo dal fallimento. Vincenzo Onorato e i figli Achille e Alessandro hanno già patteggiato 3 anni e 10 mesi per bancarotta. Nell’indagine sui biglietti gratis ci sono appartenenti alla Guardia costiera, deputata al controllo delle compagnie di navigazione, ma anche poliziotti, finanzieri, carabinieri e magistrati. Secondo il pubblico ministero Walter Cotugno i regali nascondevano un “meccanismo corruttivo impressionante”. Gli investigatori sono convinti di aver trovato fra il materiale sequestrato addirittura un “tariffario della corruzione”.

Un meccanismo corruttivo impressionante

Gli accertamenti sono partiti da alcuni ufficiali della Capitaneria di Porto. Negli ultimi mesi le indagini si sono estese. Adesso gli indagati sono 126. Tra loro l’ex comandante generale della Capitaneria Nicola Carlone e l’ammiraglio Roberto Isidori, vicecapo di gabinetto del ministro Salvini (estraneo all’inchiesta). L’omaggio a Greco riguarderebbe un traghetto Moby Civitavecchia-Olbia nel luglio del 2021. Stando ai documenti acquisiti dalla stessa Guardia di Finanza di Genova, l’omaggio sarebbe stato dato “su richiesta” dell’allora comandante della Finanza di Olbia Carlo Lazzari, anche lui tra gli indagati, e poi “autorizzato” da Achille Onorato.