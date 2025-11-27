Rahmanullah Lakanwal: lo sparatore di Washington è un afghano. Trump: «In Usa per colpa di Biden»

L'attentatore aveva ottenuto l'asilo quest'anno. I due soldati ancora gravi in ospedale. Il video del presidente che accusa il suo predecessore. La polemica sui soldati nella capitale

Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è arrivato negli Stati Uniti dall’Afghanistan l’uomo che ha ferito due soldati della Guardia Nazionale a Washington. Vive nello Stato di Washington dal 2021, sulla costa ovest, e si ritiene che abbia agito da solo. Lakanwal è arrivato negli Stati Uniti nel 2021 con i permessi speciali forniti dall’amministrazione di Joe Biden dopo il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan. Aveva ottenuto l’asilo quest’anno. Donald Trump ne ha approfittato per attaccare il suo predecessore: «È arrivato sotto l’amministrazione Biden nel 2021, su quei famigerati voli di cui tutti parlavano. Nessuno sapeva chi stesse arrivando. Nessuno sapeva niente. Il suo status è stato rinnovato in base a una legge firmata da Biden, un presidente disastroso, il peggiore nella storia del nostro Paese».

L’attacco a Washington

L’attacco è partito mercoledì 26 novembre. Due soldati della Guardia Nazionale sono stati colpiti e gravemente feriti nel centro di Washington, vicino alla Casa Bianca, in quello che i funzionari hanno descritto come un’imboscata mirata. Il sospettato è stato arrestato dopo aver riportato ferite da arma da fuoco durante l’attacco. Gli investigatori hanno identificato il sospettato come Rahmanullah Lakanwal, un cittadino afghano di 29 anni dello Stato di Washington, secondo due funzionari dell’amministrazione Trump che hanno parlato a condizione di anonimato. L’attacco è indagato come atto di terrorismo.

Chi è Rahmanullah Lakanwal

Lakanwal è arrivato negli Stati Uniti nel 2021 nell’ambito dell’Operazione Allies Welcome, un programma dell’era Biden per reinsediare migliaia di afghani che avevano assistito gli Stati Uniti durante la guerra in Afghanistan ed erano vulnerabili alle rappresaglie dei talebani al potere dopo il ritiro degli Usa dal paese. È stato trasferito all’aeroporto internazionale di Washington Dulles l’8 settembre di quell’anno. Lakanwal ha presentato domanda di asilo nel dicembre 2024 e la sua richiesta è stata approvata il 23 aprile di quest’anno, secondo il funzionario, tre mesi dopo l’insediamento del presidente Trump. Non ha precedenti penali.

Il video di Trump che accusa Biden

Trump, che si trovava nel suo resort in Florida al momento dell’attacco, ha rilasciato una dichiarazione video preregistrata mercoledì sera in cui ha definito la sparatoria «un atto malvagio, un atto di odio e un atto di terrore». Ha affermato che la sua amministrazione avrebbe «riesaminato» i permessi di tutti gli afghani arrivati negli Stati Uniti durante la presidenza di Joe Biden. I due soldati, membri della Guardia Nazionale del West Virginia, facevano parte di una “pattuglia ad alta visibilità”. Intorno alle 14:15 sono stati aggrediti vicino all’angolo tra la 17esima Strada e la prima, a pochi isolati dalla Casa Bianca. Il sospettato ha svoltato l’angolo e li ha “attaccati“, ha dichiarato il vice capo della polizia metropolitana Jeff Carroll in una conferenza stampa.

La dinamica

Dopo uno scontro a fuoco, altri soldati della Guardia Nazionale hanno fermato l’attentatore. I due soldati feriti sono in condizioni critiche negli ospedali locali, ha dichiarato il direttore dell’FBI Kash Patel. «Si tratta di un attacco mirato», ha dichiarato il sindaco di Washington Muriel Bowser durante il briefing. L’attentatore sembra aver agito da solo, hanno affermato i funzionari. Trump ha ordinato il dispiegamento di altri 500 soldati della Guardia Nazionale a Washington, ha dichiarato ai giornalisti il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, che si aggiungeranno ai circa 2.200 già presenti in città nell’ambito della controversa repressione dell’immigrazione e della criminalità attuata dal presidente contro le città a guida democratica.

Le parole di Trump

«Ora riesamineremo ogni singolo straniero che è entrato nella nostra nazione dall’Afghanistan sotto la presidenza Biden», ha aggiunto il tycoon. «E prenderemo tutte le misure necessarie per garantire l’espulsione di qualsiasi straniero di qualsiasi Paese che non appartenga a questa nazione o che non porti benefici a questa nazione. Se non sanno amare il nostro Paese, allora non li vogliamo. L’America non si piegherà mai né cederà mai al terrore. Allo stesso tempo, non ci lasceremo distogliere dalla missione che questi militari hanno portato avanti con nobiltà. Posso annunciare che ho dato disposizioni al Dipartimento di Guerra a mobilitare ulteriori 500 soldati per aiutare a proteggere la nostra capitale. Renderemo l’America totalmente sicura di nuovo, e consegneremo l’autore di questo barbaro attacco a una giustizia rapida e certa, se i proiettili che vanno nella direzione opposta non l’hanno già fatto».

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che si trovava in Kentucky mercoledì, ha dichiarato in un post su X che la sparatoria ha dimostrato che la politica sull’immigrazione dell’amministrazione Trump era giustificata. «Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per espellere le persone che non hanno il diritto di stare nel nostro Paese», ha affermato. La sparatoria è avvenuta vicino a Farragut Square, un popolare luogo di ristoro per gli impiegati a pochi isolati dalla Casa Bianca. Il parco, dove i lampioni sono avvolti in ghirlande e fiocchi per le festività natalizie, è fiancheggiato da ristoranti fast-casual e una caffetteria, oltre a due fermate della metropolitana. I testimoni hanno descritto una scena caotica dopo gli spari, con i pedoni in fuga.

I testimoni

Mike Ryan, 55 anni, ha detto all’agenzia di stampa Reuters che stava andando a comprare il pranzo lì vicino quando ha sentito quello che sembrava uno sparo. Ha corso per mezzo isolato e ha sentito un’altra raffica di spari. Quando è tornato sul posto, ha visto due soldati della Guardia Nazionale a terra dall’altra parte della strada. Delle persone cercavano di rianimare uno di loro. Nello stesso momento, altre truppe della Guardia Nazionale avevano immobilizzato qualcuno a terra, ha detto Ryan. Un’altra testimone, Emma McDonald, ha detto di aver visto uno dei soldati portato via su una barella pochi minuti dopo la sparatoria. Aveva la testa coperta di sangue e un sistema di compressione automatizzato attaccato al torace.

I soldati a Washington

I soldati della Guardia Nazionale sono a Washington sin dal primo dispiegamento di Trump ad agosto, una mossa osteggiata dalle autorità locali e criticata dai Democratici. Le truppe della Guardia Nazionale in città includono contingenti provenienti dal Distretto di Columbia, nonché da Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina del Sud, Virginia Occidentale, Georgia e Alabama. Trump ha ripetutamente affermato che la criminalità è scomparsa dalla Capitale a seguito del dispiegamento, un’affermazione in contrasto con le statistiche ufficiali sulla criminalità del dipartimento di polizia.