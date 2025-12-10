Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
ATTUALITÀBariDomiciliariGravidanzaInchiestePugliaTentato omicidio

«Sono incinta». Lui non vuole riconoscere il bambino, lei gli spara alle gambe: il caso a Bari

10 Dicembre 2025 - 12:49 Cecilia Dardana
embed
donna incinta bari
donna incinta bari
La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. La donna si trova ai domiciliari con l'applicazione di braccialetto elettronico

A Bari, lo scorso 8 marzo, una 26enne dopo aver detto all’uomo con cui aveva avuto una relazione di essere rimasta incinta, ha sparato tre colpi di pistola contro di lui quando lui si sarebbe rifiutato di riconoscere la paternità del bambino. Uno dei proiettili lo ha ferito a una gamba. All’inizio l’uomo aveva raccontato di essere stato ferito da uno sconosciuto mentre faceva jogging.

L’indagine per tentato omicidio

Le indagini della squadra mobile di Bari, tuttavia, hanno consentito di risalire alla responsabilità della donna. Per questo motivo, nei giorni scorsi, un giudice ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico della 26enne, che è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il fascicolo è stato aperto con l’accusa di tentato omicidio.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Manager sanitaria licenziata torna in ufficio ma viene trascinata via dalla polizia: «Da quando c’è lei manca pure il filo per suture»

2.

Dalla gioia all’odio contro Tatiana Tramacere, il cugino si sfoga: «Volevate ritrovarla morta: ora per lei sappiamo qual è il rischio»

3.

Appendono cinque palle come addobbo di Natale ma i vicini si infuriano: «Sono da compleanno, toglietele». È scontro in un condominio a Senigallia

4.

I proprietari decidono di vendere la casa, pensionato la fa saltare in aria ma muore: «Ora faccio un casino»

5.

Tortura con un bisturi la compagna e le fa assumere sedativi, arrestato infermiere. L’allarme disperato della vittima: «Questo mi ammazza»

leggi anche
fermato giovane accoltellamento amico gelosia duomo milano
ATTUALITÀ

Accoltellò un 19enne in Piazza Duomo a Milano, arrestato un 21enne nel Bolognese: si nascondeva a casa del fratello

Di Ugo Milano
ESTERI

Rahmanullah Lakanwal: lo sparatore di Washington è un afghano. Trump: «In Usa per colpa di Biden»

Di Alessandro D’Amato
accoltellamento corso como ragazzi arrestati ahmed
ATTUALITÀ

Il padre di uno dei ragazzi dell’accoltellamento di Corso Como: «Mio figlio non c’entra, è un ragazzo educato»

Di Alba Romano
accoltellato milano corso como
ATTUALITÀ

Studente accoltellato a Milano, i 5 davanti al gip si scaricano le colpe. Uno si dice preoccupato, l’altro è sorpreso: «Non pensavo di averlo colpito così»

Di Davide Aldrigo