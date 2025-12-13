Due bimbi morti nel Bresciano, uno ha perso la vita subito dopo il parto: la procura di Brescia apre un’indagine

Un piccolo di 22 mesi è morto dopo un malore, il neonato era stato trasportato agli Spedali civili in gravissime condizioni

Due bimbi sono morti in Val Camonica nel Bresciano a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Un piccolo di 22 mesi è deceduto qualche sera fa all’ospedale di Bergamo per un malore dopo che era stato trasferito d’urgenza dalla cittadina di Darfo. L’altro, all’ospedale di Esine, era venuto alla luce in condizioni critiche. Trasferito agli Spedali civili di Brescia, è morto lì. Ora la procura indaga, al momento contro ignoti.

Le complicazioni e il trasferimento a Brescia

Le prime complicazioni si sono registrate durante il travaglio della madre. Complicazioni sufficientemente gravi da spingere l’equipe medica a disporre il trasporto del neonato a Brescia, dove avrebbe potuto essere preso in cura nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Il piccolo è arrivato a Brescia già in condizioni disperate e tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

L’indagine della procura

Su quest’ultimo decesso, come da prassi, la procura di Brescia ha aperto un fascicolo di inchiesta, senza iscrivere al momento nessun nome tra gli indagati. Il fine è quello di chiarire cosa sia successo, quali siano state le complicazioni che hanno portato alla morte del piccolo e soprattutto se i medici avrebbero potuto fare di più. I magistrati acquisiranno le cartelle cliniche ed è probabile che ascoltino i sanitari coinvolti.