Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
ATTUALITÀBambiniBresciaInchiesteLombardiaOmicidi colposi

Due bimbi morti nel Bresciano, uno ha perso la vita subito dopo il parto: la procura di Brescia apre un’indagine

13 Dicembre 2025 - 09:04 Alba Romano
embed
bimbi morti brescia
bimbi morti brescia
Un piccolo di 22 mesi è morto dopo un malore, il neonato era stato trasportato agli Spedali civili in gravissime condizioni

Due bimbi sono morti in Val Camonica nel Bresciano a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Un piccolo di 22 mesi è deceduto qualche sera fa all’ospedale di Bergamo per un malore dopo che era stato trasferito d’urgenza dalla cittadina di Darfo. L’altro, all’ospedale di Esine, era venuto alla luce in condizioni critiche. Trasferito agli Spedali civili di Brescia, è morto lì. Ora la procura indaga, al momento contro ignoti.

Le complicazioni e il trasferimento a Brescia

Le prime complicazioni si sono registrate durante il travaglio della madre. Complicazioni sufficientemente gravi da spingere l’equipe medica a disporre il trasporto del neonato a Brescia, dove avrebbe potuto essere preso in cura nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Il piccolo è arrivato a Brescia già in condizioni disperate e tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

L’indagine della procura

Su quest’ultimo decesso, come da prassi, la procura di Brescia ha aperto un fascicolo di inchiesta, senza iscrivere al momento nessun nome tra gli indagati. Il fine è quello di chiarire cosa sia successo, quali siano state le complicazioni che hanno portato alla morte del piccolo e soprattutto se i medici avrebbero potuto fare di più. I magistrati acquisiranno le cartelle cliniche ed è probabile che ascoltino i sanitari coinvolti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Cortina, demoliscono la sua casa a colpi di ruspa mentre è in tribunale per fermarli: «Ormai abbiamo iniziato»

2.

Mostro di Firenze, la suora di Pacciani svela un documento inedito con i nomi della «squadra della morte»: «Lui solo un incidente di percorso»

3.

Litiga con la moglie e corre dai carabinieri a consegnare cocaina: «Arrestatemi, altrimenti passo un guaio»

4.

Roma, morto il detenuto Francesco Valeriano, massacrato di botte nel carcere di Rebibbia

5.

Il giallo del convento venduto a un decimo del suo valore a Genova: «È una truffa»

leggi anche
disabile aggressione bologna pugno carabinieri
ATTUALITÀ

Varese, assalta una bimba di 3 anni davanti all’asilo e la bacia: arrestato per violenza sessuale

Di Ugo Milano
federica pellegrini figlia matilde crisi respiratoria ospedale
SPORT

«Mia figlia non respirava»: la paura di Federica Pellegrini per Matilde

Di Alba Romano
scuola-reggio-emilia-cancella-riferimenti-gesu-canti-natale-recita-lega
ATTUALITÀ

Una scuola di Reggio Emilia cancella la parola “Gesù” dai canti di Natale, la Lega: «Una deriva inaccettabile»

Di Alba Romano
famiglia bosco palmoli trevallion birmigham figli ritorno
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco incontra i funzionari dell’ambasciata d’Australia. Le curatrici dei bambini: «Vogliamo ragionare con loro sull’obbligo scolastico»

Di Stefania Carboni