Varese, assalta una bimba di 3 anni davanti all’asilo e la bacia: arrestato per violenza sessuale

11 Dicembre 2025 - 00:18 Ugo Milano
L’uomo, un extracomunitario irregolare, è stato arrestato dopo l'allerta lanciata dalla madre e dalla zia della piccola

All’uscita di un asilo nido di Cardano al Campo (Varese), nel pomeriggio del 9 dicembre, un uomo di 35 anni avrebbe afferrato una bambina di 3 anni e l’avrebbe costretta a subire baci insistenti sul viso e sulla bocca. Secondo quanto riferito dai testimoni, il 35enne si sarebbe avvicinato rapidamente alla piccola, l’avrebbe strattonata e poi si sarebbe dato alla fuga quando i presenti hanno reagito per fermarlo. La madre e la zia della bambina hanno subito allertato le autorità di Varese. Poco dopo, le volanti del commissariato di Gallarate, insieme alla polizia locale, hanno rintracciato il sospettato nelle vicinanze dell’istituto.

L’uomo è stato portato in carcere

L’uomo è un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale e ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato e portato in arresto. Gli agenti hanno ascoltato i vari testimoni presenti all’uscita dell’asilo e hanno ricostruito l’accaduto per procedere. Su disposizione del pm di turno, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le verifiche proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.



