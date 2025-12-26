Inondazioni, piogge torrenziali, pericolo tornado: lo stato d’emergenza per il maltempo in California

Le piogge sono spinte da un fenomeno meteorologico noto come Pineapple Express

Piogge torrenziali hanno innescato inondazioni improvvise e allerte per colate detritiche in molte aree della California meridionale già colpite da incendi. Pioggia e forti venti continueranno venerdì, secondo le autorità statunitensi. Spinte da un fiume atmosferico, un fenomeno meteorologico noto anche come Pineapple Express, che trasporta vapore acqueo dai tropici alle coste e causa piogge intense, si prevede che le tempeste che hanno colpito la California scaricheranno l’equivalente di diversi mesi di pioggia in pochi giorni.

Inondazioni improvvise

Giovedì mattina, il National Weather Service (NWS) ha previsto che la California meridionale, inclusa Los Angeles, la seconda città più popolosa degli Stati Uniti, fosse a rischio di precipitazioni eccessive. «Una corrente d’aria molto umida porterà forti piogge in California», ha avvertito il NWS. Aggiungendo che «sono possibili numerose inondazioni improvvise», con il rischio di trasportare detriti, soprattutto dove gli incendi hanno devastato la vegetazione e indebolito il terreno. La pioggia continuerà oggi. Intanto almeno tre persone sono morte a causa delle inondazioni. Il Los Angeles Times ha raccontato di incidenti legati alla tempesta, tra cui quello di un uomo ucciso dalla caduta di un albero. Sono previste raffiche di vento fino a quasi 90 km/h anche in alcune zone della California meridionale.

Stato d’emergenza

Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per Los Angeles e le aree circostanti. «Non siamo ancora fuori pericolo. La pioggia continua a cadere sulla contea di Los Angeles, rendendo strade, corsi d’acqua e canali di drenaggio estremamente pericolosi. Controllate le condizioni prima di avventurarvi all’aperto oggi», hanno detto i funzionari della contea di Los Angeles su X. Nella contea di San Bernardino, confinante con quella di Los Angeles, le autorità hanno detto all’agenzia France Presse che stavano lavorando per deviare le acque alluvionali. L’acqua fangosa ha travolto la cittadina montana di Wrightwood il giorno prima, intrappolando i residenti nelle loro case, ha detto Christopher Prater, portavoce dei vigili del fuoco della contea.

Le persone intrappolate

«I vigili del fuoco erano sul posto per salvare le persone, aiutandole a uscire dalle loro case e a mettersi in salvo, e anche per salvare le persone intrappolate nei loro veicoli», ha detto, aggiungendo che le operazioni sono proseguite durante la notte. Le aree che portano i segni degli incendi che hanno devastato la California lo scorso gennaio sono in stato di allerta speciale, comprese le zone costiere di Pacific Palisades e Malibu. Queste aree sono meno in grado di assorbire l’acqua a causa della perdita di vegetazione. Nella California settentrionale, una pericolosa tempesta è stata avvistata in formazione giovedì mattina presto nella Bay Area di San Francisco, provocando un’allerta di emergenza per inondazioni improvvise, ha riportato il San Francisco Chronicle.

Il tornado

Ieri il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che un forte temporale vicino a Santa Cruz potrebbe provocare un tornado. E ha anche previsto che una tempesta invernale potrebbe portare forti nevicate sulla catena montuosa della Sierra Nevada, lungo il confine orientale della California.