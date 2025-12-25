Pioggia, neve e vento rovinano il Natale in California: alto rischio di inondazioni, stato d’emergenza a Los Angeles

​​I meteorologi prevedono il passaggio di un cosiddetto «fiume atmosferico». Si temono inondazioni e ingenti danni

Si prospetta un Natale tutt’altro che sereno per gli abitanti della California. Nella serata di mercoledì 24 dicembre, è stato dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles e in diverse località nella zona sud dello Stato americano, a causa di forti piogge torrenziali che fanno temere pericolose inondazioni. ​​I meteorologi prevedono il passaggio di un cosiddetto «fiume atmosferico», che trasporta il vapore acqueo immagazzinato ai tropici, che porterà forti piogge, neve e vento in tutta la California fino alla fine della settimana.

Lo stato d’emergenza

«Si prevedono inondazioni improvvise e diffuse», hanno avvertito i servizi meteorologici nel loro ultimo bollettino, pubblicati alla vigilia di Natale. Le zone sud dello Stato, dove potrebbe cadere in poche ore l’equivalente di diversi mesi di precipitazioni, è stato posto in massima allerta fino a giovedì mattina. ​​Il governatore Gavin Newsom ha annunciato su X di aver dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles e in diverse altre contee.

​​Lo shopping di Natale anche con il maltempo

Eppure, nonostante l’allerta meteo, per le strade di Los Angeles tanti ritardatari hanno sfidato i consigli degli esperti e delle autorità per fare gli ultimi acquisti natalizi. ​​Altri, invece, hanno scelto la prudenza: «Abbiamo deciso di restare a casa. ​​Abbiamo ricevuto tutti questi avvisi e non sembra molto sicuro. ​​Non me la sento di guidare», ha spiegato all’agenzia francese Afp Jim Lewis, che non andrà a trascorrere la vigilia di Natale dai suoi cugini come da tradizione.

Il rischio frane e le evacuazioni

Mercoledì mattina, alcuni alberi sono caduti per le strade di Los Angeles, bloccando il traffico e lasciando migliaia di persone senza elettricità. ​​La polizia ha annunciato che più di 200 case sono già state evacuate e che vaste aree della città sono state avvisate e potrebbero essere le prossime. ​​La città costiera di Santa Monica e il bacino di Los Angeles sono classificati come le zone più a rischio. ​​Le precipitazioni si sono intensificate mercoledì mattina e un’allerta tornado è stata brevemente emessa per tre città della contea di Los Angeles, prima di essere revocata. ​​Sono stati inoltre allestiti dei rifugi per gli abitanti che hanno ricevuto un ordine di evacuazione.

​​Le previsioni degli esperti meteo

I quartieri esclusivi di Pacific Palisades e Malibu, devastati dai potenti incendi di inizio anno, sono i più vigilati, poiché le forti precipitazioni fanno temere frane. ​​​​Si prevedono nevicate fino a venerdì sulle montagne della Sierra Nevada, dove questa settimana sono già caduti 30 centimetri di neve. ​​I servizi meteorologici indicano che molte zone rischiano di essere colpite da «frane e colate di fango, in particolare nelle zone montuose e sulle strade che attraversano i canyon». ​​La tempesta dovrebbe anche essere accompagnata da raffiche di vento fino a 80 km/h in tutta la California. ​​«La combinazione di un terreno sempre più saturo e di venti violenti rischia di provocare la caduta di alberi e pali elettrici», avvertono gli esperti.