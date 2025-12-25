Pioggia, neve e vento rovinano il Natale in California: alto rischio di inondazioni, stato d’emergenza a Los Angeles
Si prospetta un Natale tutt’altro che sereno per gli abitanti della California. Nella serata di mercoledì 24 dicembre, è stato dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles e in diverse località nella zona sud dello Stato americano, a causa di forti piogge torrenziali che fanno temere pericolose inondazioni. I meteorologi prevedono il passaggio di un cosiddetto «fiume atmosferico», che trasporta il vapore acqueo immagazzinato ai tropici, che porterà forti piogge, neve e vento in tutta la California fino alla fine della settimana.
Lo stato d’emergenza
«Si prevedono inondazioni improvvise e diffuse», hanno avvertito i servizi meteorologici nel loro ultimo bollettino, pubblicati alla vigilia di Natale. Le zone sud dello Stato, dove potrebbe cadere in poche ore l’equivalente di diversi mesi di precipitazioni, è stato posto in massima allerta fino a giovedì mattina. Il governatore Gavin Newsom ha annunciato su X di aver dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles e in diverse altre contee.
Lo shopping di Natale anche con il maltempo
Eppure, nonostante l’allerta meteo, per le strade di Los Angeles tanti ritardatari hanno sfidato i consigli degli esperti e delle autorità per fare gli ultimi acquisti natalizi. Altri, invece, hanno scelto la prudenza: «Abbiamo deciso di restare a casa. Abbiamo ricevuto tutti questi avvisi e non sembra molto sicuro. Non me la sento di guidare», ha spiegato all’agenzia francese Afp Jim Lewis, che non andrà a trascorrere la vigilia di Natale dai suoi cugini come da tradizione.
Il rischio frane e le evacuazioni
Mercoledì mattina, alcuni alberi sono caduti per le strade di Los Angeles, bloccando il traffico e lasciando migliaia di persone senza elettricità. La polizia ha annunciato che più di 200 case sono già state evacuate e che vaste aree della città sono state avvisate e potrebbero essere le prossime. La città costiera di Santa Monica e il bacino di Los Angeles sono classificati come le zone più a rischio. Le precipitazioni si sono intensificate mercoledì mattina e un’allerta tornado è stata brevemente emessa per tre città della contea di Los Angeles, prima di essere revocata. Sono stati inoltre allestiti dei rifugi per gli abitanti che hanno ricevuto un ordine di evacuazione.
December 24, 2025
Le previsioni degli esperti meteo
I quartieri esclusivi di Pacific Palisades e Malibu, devastati dai potenti incendi di inizio anno, sono i più vigilati, poiché le forti precipitazioni fanno temere frane. Si prevedono nevicate fino a venerdì sulle montagne della Sierra Nevada, dove questa settimana sono già caduti 30 centimetri di neve. I servizi meteorologici indicano che molte zone rischiano di essere colpite da «frane e colate di fango, in particolare nelle zone montuose e sulle strade che attraversano i canyon». La tempesta dovrebbe anche essere accompagnata da raffiche di vento fino a 80 km/h in tutta la California. «La combinazione di un terreno sempre più saturo e di venti violenti rischia di provocare la caduta di alberi e pali elettrici», avvertono gli esperti.