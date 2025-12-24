Piogge e fiumi in piena in Emilia-Romagna, scatta l’allerta rossa per Natale: le zone più a rischio – I video

La regione è colpita dal maltempo che sta determinando un progressivo peggioramento delle condizioni idrologiche

L’Emilia Romagna è da ore interessata da piogge battenti che stanno determinando un progressivo peggioramento delle condizioni idrologiche. Per la giornata di oggi, 24 dicembre, è in vigore l’allerta arancione su gran parte del territorio regionale, mentre lo scenario resta in costante monitoraggio a causa dell’innalzamento dei livelli dei principali corsi d’acqua. Particolarmente sotto osservazione sono gli affluenti di destra del Reno. Il fiume Idice rappresenta al momento l’elemento di maggiore preoccupazione dopo che alle ore 13.20 il livello idrometrico ha superato la soglia rossa di 20 centimetri nella stazione di Pizzocalvo, nel Bolognese, facendo scattare l’allarme per possibili esondazioni.

Il bollettino dell’Arpae

Il bollettino di monitoraggio idrologico e idraulico di Arpae conferma un’evoluzione complessa della situazione. «Le precipitazioni delle ultime ore stanno generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti di Reno e fiumi Romagnoli», si legge nel bollettino. Per le prossime ore sono previste piogge diffuse su tutto il territorio regionale, deboli sul settore occidentale e sulle pianure settentrionali, moderate sulle restanti aree, con picchi localmente elevati sulle zone collinari e del Bolognese e della Romagna. «Quota neve in rapido abbassamento dal mattino sul settore occidentale ed ancora elevata sull’Appennino romagnolo. Abbassamento dal mattino sul settore occidentale ed ancora elevata sull’Appennino romagnolo. È attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni sulla Romagna nel primo pomeriggio», prosegue il bollettino dell’Arpae. Alla luce dell’evoluzione in corso, il Comune di Bologna ha attivato le procedure di coordinamento delle emergenze. Alle ore 12, scrive il Comune in un comunicato, «si è riunito il Coc per condividere il quadro aggiornato dell’evoluzione meteorologica prevista e per coordinare gli interventi sulle criticità in corso».

Allerta rossa per Natale

Alla luce delle persistenti precipitazioni e dei livelli idrometrici in aumento, è stata decisa l’elevazione dello stato di allarme per la giornata di Natale. Per domani 25 dicembre è stata infatti emessa allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Restano inoltre in allerta arancione le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per le piene dei fiumi, oltre a Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per frane e piene dei corsi minori. Allerta arancione anche per lo stato del mare lungo le coste di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. È stata inoltre diramata allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara.



