Cade la Statua della Libertà (ma è brasiliana). Il cedimento per il forte vento – Il video

15 Dicembre 2025 - 22:37 Alba Romano
Succede davanti al negozio Havan a Guaíba, nella regione metropolitana di Porto Alegre. Non risultano feriti

Un monumento molto simile alla Statua della Libertà, situato di fronte al negozio Havan a Guaíba , nella regione metropolitana di Porto Alegre, in Brasile, è crollata durante le grosse raffiche di vento che hanno investito la zona nelle ultime ore. La notizia è stata confermata al G1 dal sindaco di Guaíba, Marcelo Maranata, che ha anche riferito che non ci sono stati feriti. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, responsabile dell’impianto caduto «l’area è stata immediatamente isolata, seguendo tutti i protocolli di sicurezza, e una squadra dovrebbe iniziare a lavorare per rimuovere la struttura nelle prossime ore».  La scultura ha un’altezza totale di 35 metri. La parte danneggiata corrisponde solo alla statua stessa, che misura 24 metri. Sull’intera regione la Protezione Civile ha diramato delle allerte meteo per raffiche di vento superiori a 90 km/h .

