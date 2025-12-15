Si schianta su una Bmw rubata e giura ai poliziotti: «Non so nulla di quell’auto. Mi hanno teletrasportato alla guida gli X-Men» – Il video

Calvin Johnson, 36 anni, pizzicato dagli agenti dopo essere uscito di strada con la decapottabile rubata, ha sostenuto di essere stato trasportato nell’abitacolo da alieni che avevano gli stessi poteri di Nightcrawler, uno dei mutanti dei fumetti e della saga cinematografica. Ma non ha evitato l’arresto

Pizzicato da un agente di polizia a bordo strada dove si era appena schiantato con una Bmw decappottabile di cui era stato denunciato il furto, il trentaseienne Calvin Curtis Johnson ha allargato le braccia giurando disperato: «Non so come sono finito lì alla guida. Sono stato teletrasportato dagli alieni». Ricoverato in ospedale per alcune marginali ferite riportate nell’incidente Johnson ha voluto verbalizzare sotto giuramento alla polizia la stessa versione fornita per strada: «Dove ho preso quell’auto? Non ne ho la minima idea. Mi sono trovato alla guida all’improvviso teletrasportato come accade agli X-Men. Devo dirvi grazie, agenti, perché mi avete salvato dagli alieni». E in questo caso il riferimento è stato a Nightcrawler, il personaggio dei fumetti che ha il super potere del teletrasporto e che è interpretato dall’attore Alan Cumming nella saga cinematografica che ne è nata.

La vera dinamica del furto, con il proprietario che aveva dimenticato in auto le chiavi

L’auto era stata parcheggiata in realtà dal legittimo proprietario in un parcheggio pubblico di Ormond Beach, in Florida, a poche miglia dalla città di Orlando, per andare a fare passeggiare il cane nel vicino Centennial Park. Dopo una ventina di minuti l’auto al parcheggio non c’era più, e il legittimo proprietario è corso subito alla stazione di polizia a fare denuncia. Il ladro non poteva essere andato troppo lontano, e non è stato difficile rintracciarlo visto che dopo pochissime miglia è uscito di strada ad alta velocità, distruggendo la Bmw e per fortuna sua riportando solo qualche ferita superficiale. Ma davanti all’agente che lo ha pizzicato Calvin ha subito inscenato la sua versione del «teletrasporto», recitando da attore consumato lo stupore per quanto avvenuto.

L’arresto e la carcerazione per la mancanza di fondi con cui pagare la cauzione

Secondo la ricostruzione degli agenti in realtà Johnson è entrato nell’auto sperando di rubacchiare qualcosa al suo interno, e rovistando ha trovato in un bicchiere il doppione delle chiavi. Ha messo in moto e tentato il colpo, finito così in fretta e in modo rovinoso. È finita con l’arresto immediato, e una volta curato in ospedale, Calvin si è passato la notte in prigione non avendo i soldi per pagare la cauzione (per altro non altissima, visto che è stata fissata a 2.650 dollari). Dai terminali sono emersi i suoi numerosi precedenti penali, ultimo un furto di bici elettrica del valore di 1.500 dollari. La sua patente per altro era stata sospesa nel 2019.